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鴻海股價破百元創3年多新高! 郭台銘：台灣需更多護國神山　盼集團「可看到台積電的方向盤」

▲鴻海股價早盤持續走堅，站穩百元之上，最高來到104.5元，漲4.6%，續創2017年11月下旬以來高點。▲鴻海創辦人郭台銘4日在鴻海研究院揭牌儀式上致詞表示，台灣要有更多護國神山，希望鴻海迎頭跟上，「可以看到台積電的方向盤」▲鴻海董事長劉揚偉指出，未來集團3大產業布局包括電動車、數位健康、機器人，都是鴻海研究院目標產業，鴻海研究院的價值就是提升集團的毛利率，從今年7%提升到10%。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/05 10:35
鴻海研究院4日上午舉行揭牌儀式，鴻海創辦人郭台銘（左2）、鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉（右1）、鴻海集團總財務長黃秋蓮（左1）、國發...

鴻海研究院4日上午舉行揭牌儀式，鴻海創辦人郭台銘（左2）、鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉（右1）、鴻海集團總財務長黃秋蓮（左1）、國發...

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鴻海股價早盤持續走堅，站穩百元之上，最高來到104.5元，漲4.6%，續創2017年11月下旬以來高點，市值逼近新台幣1.45兆元。以創辦人郭台銘持股13.42億股粗估，市值達1402億元。

外資法人4日買超鴻海4萬6741張，是外資買超個股第一，外資法人已經連續3個交易日買超鴻海累計達6萬9176張，截至4日外資持股比重已達46.15%。

鴻海預計今天公布去年(2020年) 12月自結營收，法人預期受惠蘋果iPhone 12組裝拉貨需求強勁，12月營收有機會挑戰新台幣6500億元，拚歷史同期次高。

鴻海研究院昨(4日) 上午揭牌，鴻海集團創辦人郭台銘、鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉、國發會主委龔明鑫等貴賓均出席。

鴻海創辦人郭台銘在揭牌儀式上致詞表示，台灣要有更多護國神山，希望鴻海集團迎頭跟上，「可以看到台積電的方向盤」，台灣也需要提高生育率，要有更多新生兒，要有更多年輕人和人才加入產業轉型升級的行列。

他指出，在台灣做研發，未來有欣喜、也有挑戰。他引述4日報紙社論內容指出，台灣不能只有一個台積電，護國神山應該多幾座；此外台灣去年生育率創下歷史新低，他感到憂心忡忡。

郭台銘指出，他在一年前就提醒各界台灣生育率過低的問題，「但是又能如何」， 他認為今年到後年，生育率低不會是新聞，而是無可避免的趨勢，若國家沒有未來的新生兒，人口老化，產業也會受到影響。

郭台銘表示，劉揚偉接任鴻海集團董事長後，希望集團轉型升級，他認為集團不一定要趕上台積電，但是「要看到台積電的方向盤」。

展望鴻海集團今年第1季營運表現，法人指出5G手機需求續旺，蘋果iPhone 12出貨穩健，可望帶動首季iPhone表現優於歷年同期，估鴻海首季業績儘管較去年第4季旺季減少約3成，不過可較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過新台幣1.25兆元，衝同期新高。

展望今年，法人預估鴻海集團業績超過新台幣5.6兆元，再拚歷史新高，獲利逼近1250億元，較去年成長18%以上，上看2成，每股稅後純益上看9元。

鴻海集團持續積極布局電動車領域，中央社5日引述鴻海董事長劉揚偉指出，未來集團3大產業布局包括電動車、數位健康、機器人，都是鴻海研究院目標產業，鴻海研究院的價值就是提升集團的毛利率，從今年7%提升到10%。

鴻海去年10月中旬公布MIH電動車軟硬體開放平台和關鍵零組件，目標要成為電動車界的安卓系統。鴻海集團也與裕隆合作創立鴻華先進公司，布局電動車計畫，規劃2年後推出電動車新品；預期2025年到2027年在全球電動車市占率達到10%。

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