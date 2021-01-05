日本擬全面禁外國人入境 含台韓中商務人士

日本政府為了防止武漢肺炎疫情擴大，考慮全面暫停外籍人士新申請入境，包括原本同意鬆綁入境的台灣、中國、韓國等11國商務相關人士。

日本政府為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，12月26日宣布對全球暫停放寬邊境管制，但仍與包括台灣、中國、韓國等11國保持商務相關人士等的往來。不過，如果外國發現新變種病毒株市區感染，就暫停這個國家的外籍人士新申請入境。

「朝日新聞」報導，首相菅義偉昨天上午在記者會上說，如果對方國發現新變種病毒株，立即暫停該國外籍人士新申請入境。但這項發言遭到日本朝野政黨批評，政府因此改變方針，不管對方國是否發現新變種病毒株，考慮全面禁止外籍人士申請入境。

日本政府正研議全面禁止外籍人士申請入境的期間，至少是在「緊急事態宣言」實施期將全面暫停外籍人士新申請入境。

日本政府快則本月7日發布緊急事態宣言。

日本政府原本採取鬆綁入境措施，針對台灣、中國、韓國、越南、新加坡、泰國等11國因出差等目的商務旅客、留學生、技能實習生（研習生）等在符合一定條件下允許入境。

日本政府力爭今年夏天主辦東京奧運暨帕運，因此採取階段性鬆綁入境措施，但為了防疫，除了擁有居留資格的外籍人士再入境外，將暫停一連串的鬆綁措施。針對有必要做人道考量的特殊狀況的外籍人士入境，將持續以特例方式准予入境。