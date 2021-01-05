【更新】新台幣狂升逾4角至27.975元 改寫台灣近23年半新高 台股突破15000點大關

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鴻海股價破百元創3年多新高! 郭台銘：台灣需更多護國神山 盼集團「可看到台積電的方向盤」

更新時間: 2020-01-05 14:04

首次發稿: 2020-01-05 10:15

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）股匯雙漲，台股受惠資金熱潮，新台幣兌美元匯率續揚，買盤挹注權值電子股鴻海、台積電，帶動加權指數今天終場漲98點，攻上15000.03點，首度突破15000點大關。

新台幣今早升值氣勢如虹，盤中也升破28元重要整數關卡，最高升抵27.975元，再創近23年半盤中最高價。

中央社報導，蘋概股指標鴻海自12月以來三大法人積極布局，今天上漲4.1元，收104元寫下波段新高。台積電美國存託憑證（ADR）週一大漲2.4%、收在111.7美元，較台北交易股票溢價17%，今天收盤收在最高542元。

首次發稿: 2020-01-05 10:15

【快訊】新台幣狂升逾4角至27.992元 改寫台灣近23年半新高

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）新台幣今早以28.25元開盤後，升值氣勢如虹，匯價直線上攻，升幅逐步擴大，並在9時45分左右，升破28元重要整數關卡，最高升抵27.992元、勁揚4.32角，再創近23年半盤中最高價，也宣告匯率新時代來臨。

2021年剛揭開序幕，台灣股匯市就展現強勁動能，外資歸隊，台股持續攀高，挑戰萬五；新台幣匯率則在熱錢湧入、亞幣走強及出口商拋匯潮帶動之下，步步高升，今早開盤後1小時內，就攻克28元整數關卡，足見升值壓力爆表。

中央社報導，市場普遍預期在國際美元弱勢、資金回流以及台灣經濟基本面佳等因素之下，新台幣早晚會升至27元，終在今天升破28元大關，新台幣盤中升抵27.992元，並再次改寫1997年7月30日以來盤中最高價。

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