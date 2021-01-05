中情局官員待遇好嗎？ 美國CIA新官網薪資大公開

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）特勤單位的運作往往神祕莫測，讓外界難以一窺堂奧，但美國中央情報局（CIA）近年來致力求新求變，盼能吸引更多活血加入，日前網站大改造，透明化程度令人吃驚，甚至連薪資都一目了然。

《美聯社》報導，美國特務只出身常春藤名校的日子已然遠去，如今的中情局，務求人員來自各行各業、種族多元、性別平等。不僅局長是女性，五大單位也都是由巾幗領軍。

現任頭頭哈斯佩爾（Gina Haspel）自2018年5月上任以來，即將重點擺在招募新人。去年中情局大肆行銷，採取了多項與時俱進的措施，不僅破天荒開了Instagram帳號，揭開其神秘面紗，更透過「洋蔥網路」（onion routers）設立官網，此類暗網可避開追蹤，有利CIA與匿名線人傳遞資訊。

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由於CIA員工屬性仍不夠多元，4日上線的新官網盼能吸引來自不同文化與專業背景的有志之士加入。新網站完全打破外界對特勤機構的想像，不僅職缺與應聘條件清楚條列，職務內容詳細說明，連薪資範疇都不吝於公布。此外，求職流程也有所簡化，讓意者更容易應徵。

舉例而言，全職特殊技能職員（Specialized Skills Officer）起薪61,519美元（172萬台幣）至93,638美元（262萬台幣）不等，若有相關經驗，還可面議談到更高薪資。哈斯佩爾表示，期許新網站能抓住美國人才的目光，讓他們感受到CIA活力十足的工作氛圍。



CIA官網截圖

根據國家情報總監（Director of National Intelligence）2019年財政年度的一份報告，美國十多個特勤單位中，61%的情治人員都是男性。少數族裔的雇員占比雖逐步上升，卻仍只占26.2%。其中，非裔人士占最多，達12%，西班牙裔7%次之，亞裔4%屈居第三。身障人士佔總體特勤單位職員的11.5%，較上一個年度微升一個百分點。