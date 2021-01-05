吳德榮「洩天機」: 7日寒流南下•北台灣極濕冷　11日續有冷空氣接力•高山降雪可期

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今(5日)晨新竹以北雲量增多、並已有局部雨；東北季風輸送的冷空氣尚未抵達，故即使「輻射冷卻」作用強的地區，其最低溫仍回升了2度左右，本島平地已無10度以下低溫。但週四(7日)起又將感受寒流威力。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出:

今(5)日氣溫:

北部14至18度，中部13至25度，南部13至27度，東部13至25度。

今晨截至5時各地最低氣溫如下：

北部15度(新北石門區14.8度)，中部12度(嘉義縣竹崎鄉12.3度)，南部12度(高雄杉林區12.1度)，東部12度(台東鹿野鄉12.4度)。

台北市最低氣溫回升到16度(文山區16.4度)。

吳德榮引用最新(4日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬指出

今、明(5、6日)兩天東北季風影響，新竹以北氣溫緩降、轉濕涼有雨；東半部偶有局部短暫雨；苗栗以南則為多雲時晴，白天舒適、日夜溫差大的天氣。

最新模式模擬顯示，週四至週六(7至9日)「寒流」南下，其最低氣溫僅比上一波乾冷的「強寒流」稍弱(高)1、2度，北台灣平地最低氣溫約可降至5、6度，都會區約在8度左右，高雄以北及花東，平地最低氣溫皆可降至10度以下。

尤其週四(7日)至週五(8日) 下午，北台灣天氣極「濕冷」，感覺會比上一波還冷，各地皆應注意保暖。週四晚至週五下午，水氣增厚、氣溫降至零度以下，3000公尺以上高山(合歡山⋯)降雪機率高，2000公尺(太平山⋯)亦有機率；大屯、七星山也處在降雪的臨界條件，可以期待。

8日傍晚起雨停轉乾冷。下週(10)日「寒流」略減弱，白天氣溫回升；但尚未結束。

最新模式模擬顯示，下週一、二(11、12日)又有冷空氣南下加入、氣溫再降，延長「寒流」的影響時間。下週一水氣多，天氣濕冷，3000公尺以上高山又有降雪機率；下週二轉晴冷，清晨仍有10度以下低溫。不過，此乃模式末期的模擬，「不確定性」較大，應持續觀察。