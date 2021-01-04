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香港新冠肺炎確診數破9000 限聚令措施再延14天 中小學停課至農曆新年

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/04 20:16
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）香港武漢肺炎疫情持續，單日新增53例確診，累計確診達9018例，此外，瑪嘉烈醫院亦出現院內群聚感染事件。香港當局今（4）日宣布延長正在執行中的防疫措施14天，直到本月20日；中小學則繼續停課至農曆新年假期後。

綜合港媒報導，香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，過去24小時新增53例確診個案，年齡介於1至76歲；23男26女，其中有10例為境外移入個案；而本地個案方面，有6例感染源不明。

此外，位在九龍的瑪嘉烈醫院亦爆發院內群聚感染事件，去（2020）年12月28日一名66歲的癌症患者曾到過該院的內科日間病房打針，她於今（2021）年1月1日不適入院﹐其後確診，院方追查後發現至少1名護理師、1名醫生以及2名病人（共４人）遭其傳染後確診，由於該病人有一名家人於較早前已確診，故推斷其為院內感染源頭。當局目前已匡列超過60名接觸者並強制檢測，未來不排除會有更多確診個案。

香港自去年11月初爆發第四波疫情後，採取了更嚴格的防疫措施，以防止病毒擴散，包括禁止兩人以上在公眾場所聚集、餐館在晚上6時以後禁止內用，以及電影院和卡拉OK等營業場所暫停營業，這些措施原定於6日屆滿，但由於疫情持續升溫，香港當局今（4）日宣布延長正在執行中的防疫措施14天，直到本月20日。

香港食物及衞生局局長陳肇始更透漏，依目前情況，農曆新年前放寛機並不高，倘若出現疫情反彈，不排除進一步收緊措施，以減低人流及群組聚會。

另外，教育局局長楊潤雄今日同時宣布，自去年12月初起停課的幼稚園及中小學，也將繼續暫停面授課堂及校內活動至農曆新年假期後，目前暫未有確切的復課時間表。
新冠肺炎
武漢肺炎
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