美國防授權法挺台抗中 共軍：以台制華痴心妄想

針對美國國會通過內含挺台抗中聲明的2021年國防授權法案，中國國防部今天聲稱，相關內容「粗暴干涉中國內政」，美方無論以何種方式「以台制華」，註定是「痴心妄想」。

中國國防部傍晚以發言人任國強答記者問的名義，在官網作上述表示。

任國強聲稱，這項法案的涉中內容「固守冷戰思維」，炒作「中國軍事威脅」，鼓噪中美戰略競爭，公然背離國際關係基本準則，「粗暴干涉中國內政，嚴重違反『一個中國原則』和『中美三個聯合公報』規定，嚴重破壞中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害中國主權、安全、發展利益」。

他說，中方對此法的涉中內容堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。中方並敦促美方立即停止「干涉中國內政」，不得實施法案中有關涉中條款。

任國強宣稱，美方「出於一己私利」，鼓吹實施「太平洋威懾倡議」，不斷加強在亞太地區軍事存在，渲染軍事競爭，推動軍事對抗，「暴露了其一貫的霸權主義本質，只會加劇地區緊張，危害世界和平」，最終也必損害美方自身利益。

他還聲稱，台灣、香港、新疆等問題「事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。其中，台灣是「祖國神聖不可分割的領土」，美方無論以何種方式「以台制華」，註定是「癡心妄想」。

任國強重彈舊調說，中方堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。共軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）在2020年12月23日遭美國總統川普（Donald Trump）否決退回後，聯邦眾議院在12月28日集會對這項法案進行重新表決，以322票贊成、87票反對。其後，參議院1日以81票贊成、13票反對的2/3絕對多數，推翻川普否決權。

這項法案包括：重申協助台灣維持足夠自我防衛能力、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，並建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），強化美國在印太防禦能力以嚇阻中國。並禁止美國向香港警方出口受管制的國防物品、服務與軍需品。