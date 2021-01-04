防萊！侯友宜率隊訪視新北最大營養午餐團膳廠商

國內已正式開放含萊克多巴胺豬肉進口， 新北市長侯友宜於今(110)年第1個上課日率同衛生局、 農業局及教育局前往供應最多新北市學校營養午餐的團膳廠商— 上將食品有限公司訪視肉品供應狀況，現場進入-18℃ 肉品儲存凍庫，確認用於學童午餐的豬肉及其再製品來源憑證、 產地標示是否為國產品， 並現場連線食材登錄平臺肉品來源登錄正確性。

目前新北市學校自立廚房的午餐供應率達52%， 其他學校係由12家來自新北市、臺北市、桃園市的團膳廠商供膳， 其中新北市境內共有9家。 本日訪視位於新莊廠房就是目前供應量最大的上將食品公司， 該公司於109學年度供餐予全市73所學校， 估計單日最大供餐量可達7萬1,000份， 因此列為110年度第一間重點訪視的對象。 侯友宜市長現場與稽查員逐一核對豬肉肉品驗收細項、進貨憑證、 檢驗報告等資料，以確保校園午餐所使用之肉類食材安全無虞， 並於查核最後隨機抽取即將供膳的豬肉肉品送驗。

侯友宜市長表示，為了孩子們的健康， 新北市率全國之先將萊克多巴胺零檢出列入午餐契約變更條款並詳列 罰則，並於去年12月完成針對學校午餐豬肉的驗收查核重點、 進行研習訓練。而今年1月1日萊豬開放後更是考驗的開始， 新北市自1月起啟動監廚隨機肉品抽驗送檢新制， 讓每個廠商每月都受到監管機制， 今年上學第1天來到目前供應量最大的中央餐廚廠商訪視， 就是要提醒廠商堅守承諾新北市全面配合萊克多巴胺零檢出的規範， 新北學校只接受國產零萊劑的豬肉， 會透過層層把關守護孩子們的食安。 侯市長現場也指示教育局即日起採購瘦肉精快速檢驗試劑提供自立午 餐廚房學校學期中使用，一旦學校自主發現檢驗結果異常， 即送專業實驗室進行化驗，幫學童多增加一層防護。

新北市教育局呼籲所有供膳廠商，除全面使用國產豬肉品外， 還務必遵守衛生福利部豬原料原產地標示規定， 提供給學校每月菜單均須加註豬肉產地資訊， 並確實上傳食材資訊至教育部校園食材登錄系統， 倘未依限登載或登載不實者將依契約扣點，並處以懲罰性違約金。 教育局已安排學校相關衛生管理人員及家長代表不定期到廠進行監廚 作業，一學期多達160次查核，除原有食材驗收、環境衛生安全、 食品烹調、配膳管理等查核，並增加各廠商每月隨機肉品抽驗。今( 110)年起結合學校自主查核、廠商自檢、 衛生農業教育稽查的能量，確保各廠商所用肉品不含萊克多巴胺。