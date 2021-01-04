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上週外資在集中市場買超442.08億元 買超開發金3.81萬張最多

另賣超群創9.10萬張最多

By  台灣英文新聞
2021/01/04 18:14
上週外資在集中市場買超442.08億元 買超開發金3.81萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/12/28~2020/12/31）外資在集中市場總買進金額為2,328.48億元，總賣出金額為1,886.40億元，買超為442.08億元，另統計自2020年年初至12月31日止，外資總買進金額為12兆8,589.72億元，總賣出金額為13兆3,984.94億元，累計賣超為5,395.22億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆1,694.39億元新台幣，占全體上市股票市值的44.98%，較12月25日的19兆5,075.51億元新台幣，增加6,618.88億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進54,566千股，賣出16,516千股，買超38,050千股。

第二名：台積電：買進77,747千股，賣出47,819千股，買超29,928千股。

第三名：兆豐金：買進38,257千股，賣出14,303千股，買超23,954千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進219,917千股，賣出310,915千股，賣超90,998千股。

第二名：友達：買進87,915千股，賣出161,272千股，賣超73,357千股。

第三名：長榮：買進175,646千股，賣出223,451千股，賣超47,805千股。

更新時間 : 2021-01-04 20:35 GMT+08:00

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