創業界之先 臺灣企銀「添好孕」貸款助好孕 利率1.46%起

為減輕民眾育兒負擔，臺灣企銀創業界之先，推動「添好孕」 優惠貸款，利率1.46%起，貸款金額最高新臺幣100萬元， 期限最長7年，為計畫生育的夫妻及家有幼兒的父母分憂。

根據內政部統計，去(109)年受新冠肺炎疫情衝擊， 婚育狀況不理想，台灣去(109)年人口恐將首度出現負成長， 總人口負成長的時代，比過去預估的時間提早2年報到。 臺灣企銀為響應政府鼓勵生育政策，自105年4月開辦「添好孕」 優惠信用貸款，累計至今已承作1,597件，撥貸金額達6.14 億元，反應相當熱烈。

該貸款是針對近年少子化危機而設計，考量國人晚婚比例漸增， 加上工作壓力大導致受孕不易，為求子往往施行人工生育， 亦評估國人對於產後身體調養相當重視， 委由坐月子中心或產後照護之家辦理也是一筆不小的開銷； 且新生兒出生後至5歲內，各類育兒項目所費不貲， 恐讓不少夫妻對於生育卻步，因此臺灣企銀推出的「添好孕」貸款， 將想生育的夫妻到撫養5歲以下幼兒的父母，都納入可申貸的對象， 希望緩解民眾從產前到產後的經濟壓力。

臺灣企銀表示，歡迎想圓生子夢、準父母及家有5歲以下幼兒的夫妻 ，檢附人工生育、懷孕或幼兒出生的相關證明文件， 至該行各地分行洽詢辦理。該行也強調，會持續秉持服務精神、 善盡企業社會責任，支持政府建立性別友善的工作環境，致力推動「 添好孕」優惠信用貸款，為促進性別平等而努力， 更會持續規劃並提供多元的貸款項目，滿足客戶全方位的資金需求。