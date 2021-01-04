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創業界之先 臺灣企銀「添好孕」貸款助好孕 利率1.46%起

By  台灣英文新聞
2021/01/04 18:10
創業界之先 臺灣企銀「添好孕」貸款助好孕 利率1.46%起

為減輕民眾育兒負擔，臺灣企銀創業界之先，推動「添好孕」優惠貸款，利率1.46%起，貸款金額最高新臺幣100萬元，期限最長7年，為計畫生育的夫妻及家有幼兒的父母分憂。

根據內政部統計，去(109)年受新冠肺炎疫情衝擊，婚育狀況不理想，台灣去(109)年人口恐將首度出現負成長，總人口負成長的時代，比過去預估的時間提早2年報到。臺灣企銀為響應政府鼓勵生育政策，自105年4月開辦「添好孕」優惠信用貸款，累計至今已承作1,597件，撥貸金額達6.14億元，反應相當熱烈。

該貸款是針對近年少子化危機而設計，考量國人晚婚比例漸增，加上工作壓力大導致受孕不易，為求子往往施行人工生育，亦評估國人對於產後身體調養相當重視，委由坐月子中心或產後照護之家辦理也是一筆不小的開銷；且新生兒出生後至5歲內，各類育兒項目所費不貲，恐讓不少夫妻對於生育卻步，因此臺灣企銀推出的「添好孕」貸款，將想生育的夫妻到撫養5歲以下幼兒的父母，都納入可申貸的對象，希望緩解民眾從產前到產後的經濟壓力。

臺灣企銀表示，歡迎想圓生子夢、準父母及家有5歲以下幼兒的夫妻，檢附人工生育、懷孕或幼兒出生的相關證明文件，至該行各地分行洽詢辦理。該行也強調，會持續秉持服務精神、善盡企業社會責任，支持政府建立性別友善的工作環境，致力推動「添好孕」優惠信用貸款，為促進性別平等而努力，更會持續規劃並提供多元的貸款項目，滿足客戶全方位的資金需求。

更新時間 : 2021-01-04 20:35 GMT+08:00

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