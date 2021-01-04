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「慈恩長翠、雲愛人間」 前台北縣副縣長蔡家福感念慈母恩 以母為名捐3輛社福專車 遺愛人間

By  台灣英文新聞
2021/01/04 18:09
「慈恩長翠、雲愛人間」 前台北縣副縣長蔡家福感念慈母恩 以母為名捐3輛社福專車 遺愛人間

前台北縣副縣長蔡家福及家屬，為了感念母親培育深恩，4日上午在母親蔡李女士告別式中，以紀念母親的名義捐贈3輛社福行動專車給新北市政府，由市長侯友宜代為受贈，侯友宜表示，蔡家福及家屬節約喪葬事宜，將對母親大人的感念化為祝福，遺愛人間，嘉惠偏區長輩。

出身新莊地區的蔡家福，小時因家境貧困，必須賣油條、碗粿以貼補家用，，但母親蔡李翠雲堅持孩子必須受良好教育，才能出人頭地，蔡家福在高商畢業18歲那年，進入新莊鎮公所擔任工友，從打掃清潔、踩著腳踏車四處送公文等最基層工作做起，提起那段艱辛的歲月，蔡家福對母親的鼓勵和教誨，仍不禁淚濕。

蔡家福與同是工友的戴碧雲結縭後，兩人胼手胝足，逐步開創人生。蔡家福歷任新莊市民代表、新莊市長、立法委員3屆，並曾擔任臺北縣長周錫瑋的副手，國民黨台北縣黨部主委，以及中華奧會全民運動委員會主任委員等要職。

蔡家福表示，母親於去年12月20日安詳辭世，圓滿了87年的人生之旅，雖然家人都感到萬般不捨，但感念母親生平勤儉持家、樂善好施的精神，因此家屬決議節約喪葬事宜，轉而以母親名義捐贈3輛社福行動專車給新北市，希望「慈恩長翠、雲愛人間」。

新北市長侯友宜率副市長陳純敬、謝政達、秘書長林祐賢等首長蒞臨弔唁，並代表受贈。侯友宜表示，3輛社福行動專車將提供深坑區公所、文山社福中心等偏區及新莊區公所在地使用，以做為服務高齡長輩、身心障礙者及弱勢家庭使用，感謝老夫人及家屬。

社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台自108年6月17日開辦以來，已接獲各界捐贈社福行動專車包含此次3輛共22輛，另媒合實物市值和款項約計為17億9,104萬3,334元，感謝社會各界的愛心。

副總統賴清德、國民黨主席江啟臣、前縣長周錫瑋及縣府團隊、前市長朱立倫、前立法院長王金平、蘇嘉全等黨政首長、企業代表均蒞臨致祭。

更新時間 : 2021-01-04 20:35 GMT+08:00

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