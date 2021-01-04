農民退休儲金上路　蔡英文：台灣退休制度全面建立

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）由農業委員會及勞動部等跨部會規劃的「農民退休儲金制度」在今年元旦（1）正式上路，總統蔡英文今（4）日參加活動時表示，台灣退休制度因此全面建立完成。

蔡英文今日赴高雄出席「農民退休儲金制度開辦典禮」時表示，農民退休儲金的成立具有兩項重要意義，首先是展現政府兌現照顧農民的承諾，保障農民的退休生活。

蔡英文接著指出，第二個意義是台灣的退休制度已全面建立完成。有了農民退休儲金後，未來民眾不論從事什麼行業，都會有職業保險，保障晚年退休生活。

蔡英文強調，政府希望透過健全的農民福利制度，鼓勵青年返鄉從農，為在地農業注入新活水，使其更加蓬勃發展；她也呼籲農民趕快加入農民退休儲金，早日替退休生活做準備。

農委會表示，農民退休儲金條例自今年元旦正式施行，農民退休儲金由農民與政府按月共同提繳，農民提繳農民退休儲金，政府也將對等提繳相同金額，於農民年滿65歲或具備一定要件時使得請領。

農委會指出，農民退休儲金作為農民未來退休養老使用，並與老年農民福利津貼共同構成老年農民的經濟保障；農委會強調，農民退休儲金越早提存，提繳越多，日後農民退休也將領越多。

勞工保險局則表示，農民申請提繳後每月要提繳的金額，依照勞工每月基本工資乘以提繳比率計算，提繳比率則由農民於百分之1至10內自行決定，農民依規定提繳後，主管機關農委會即按月提繳相同金額存入農民的退休儲金個人專戶中。

勞保局舉例說明，農民甲自今年1月1日起開始提繳，提繳比率申報為百分之10，則農民甲今年1月起要繳納的提繳金額是新台幣2,400元，而農委會也會提繳2,400元，這兩筆錢都會存入農民甲的退休儲金個人專戶內，累積運用及分配收益。



勞保局續指，農民個人專戶每年會分配投資運用的收益，政府並保證收益不低於銀行兩年定期存款利率，農民年滿65歲請領退休儲金專戶內累積本金及收益，核發金額是依據農民申請時年金生命表的平均餘命及利率等基礎計算，按月發給。