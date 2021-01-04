台北表演藝術中心登美國CNN、英國衛報　行星球體外觀成台灣新地標　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北表演藝術中心最近備受國際矚目，甫被英國衛報評選為2021年最棒建築，現又再度登上CNN 獲選為世界前8大建築。

美國有線電視新聞網（CNN）風尚版選出2021年全世界最具變革性的建築，8座佇立於紐約、布達佩斯、阿姆斯特丹各地的建築將重塑世界的想像，台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）也名列榜上，也獲衛報評選為2021年必看的藝術、建築、攝影。

CNN報導指出，新冠肺炎疫情或許造成世界各地許多工程跟計畫延遲，但2021年依舊有望迎來許多讓人振奮的新建築。延伸閱讀：英國衛報精選2021全球藝文亮點 類「變形金剛」台北表演藝術中心上榜

文章提及，這些落成的建築早在多年前就被委託及設計，因此不太可能會反映因疫情產生的設計新需求，但還是符合最佳當代建築的公民慷慨及永續精神。

北藝中心獲CNN青睞的原因不只因其外觀搶眼，內部三大劇場可獨立使用，也可組裝成一個巨型空間讓人驚艷。在8年前動工，耗資約5.4億新台幣的北藝中心預計於今年中啟用，外觀有著像行星的巨大球體，勢必將成為台北的當代新地標。

報導稱，該計畫希望打破常規，如同設計團隊OMA所說的，推翻「保守的內部運作方式」，建築的特色是內含3座劇院，可以獨立使用，也可以同時嵌入中央立方體，該場地有具有彈性的後台，可配合各劇院需求使用。

北藝中心官網上顯示，建築由普立茲克建築獎得主荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）設計，理念源自士林夜市鴛鴦麻辣鍋，庫哈斯也從台北人豐富多樣生活型態，有限空間中勃發的生命力，獲得設計靈感，主體建築結合方圓造型，三面外牆如積木般向外組合延伸。

北藝中心以「3＋1」劇場設計為主軸，1500席大劇場和800席多形式劇場可各自獨立運作，也可互相連通，合併為一座2300席的超級大劇場。另一座800席鏡框式劇場，則配置獨樹一格的球形觀眾席。

「地面層騰空的設計，讓它彷彿離地飄浮的星球」，此外，建築內一條貫穿劇場後台的環狀公共參觀動線，讓人人都可一窺舞台設備、後台運作和排演場景，突破框架，重新界定觀看的認知。

CNN精選的其他建築包括，美國紐約的「遠洛克威圖書館」（Far Rockaway Library）、匈牙利布達佩斯的「匈牙利音樂之家」（House of Hungarian Music）、荷蘭阿姆斯特丹的「OurDomain學生公寓」（OurDomain Student Housing）等。