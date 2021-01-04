武漢肺炎治療 楊泮池團隊開發誘餌抗體阻感染

武漢肺炎治療露曙光，中研院與台大醫院團隊合作開發誘餌抗體ACE2-Fc，可有效避免新冠病毒直接感染人體，目前測試成功率達9成以上，將進行動物實驗，也已取得美國臨時專利。

中央研究院院士、台大醫學院內科教授楊泮池及台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛、中研院生化所助研究員凌嘉鴻和中研院生醫所博士後研究員黃國彥團隊開發出誘餌抗體ACE2-Fc，可阻斷病毒感染，相關研究成果已發表在國際期刊EMBO分子醫學（EMBO Molecular Medicine），並取得美國臨時專利。

楊泮池在台大醫院接受媒體訪問時表示，病毒感染人的過程，是靠棘蛋白黏到人體的ACE2受體上，所以現在很多抗體是針對棘蛋白；這次的研究是用誘餌抗體ACE2-Fc，讓病毒棘蛋白不會黏到真正的人體ACE2受體上。

楊泮池指出，在細胞、擬人的器官實驗中，成功率達9成以上，但終究還是要進行動物及人體實驗；目前已向中研院申請動物實驗，希望能夠盡快。

楊泮池強調，這個機制並不能代替疫苗，是互補的效果；疫苗防護力約9成，剩下的1成中可能有1成的人會是重症，也就是100個人中還有1人打完疫苗後還有可能是重症，全世界1億人就有100萬人，需要即期治療機制的人還是很多。

楊泮池說，因為病毒變得很快，變到後來會擔心原本要抓的棘蛋白，最後會抓不到，疫苗的效果就會減少；但不管病毒怎麼變，要感染還是要與人體的ACE2結合，因此評估就算是英國的變種病毒株，這個方式應該也會有效，目前張淑媛已經申請英國變種病毒株、將協助測試。

楊泮池表示，還是希望能有國際藥廠願意合作，經臨床試驗才能確保有效；雖然現在各界努力發展疫苗，但除了疫苗以外，這個方法可協助發病的人還是能有治療抗體能使用。