理想大地牛轉新運鑲金又包銀 懂吃開運年菜！新的一年成為當紅炸子雞

距離農曆新年剩下近一個月的時間，外帶年菜市場的潛力格外受注目，各大餐廳、飯店紛紛推出各類年菜組合，花蓮理想大地渡假飯店推出吉祥開運年菜組合，菜餚名稱恰有新年祝福意涵，帶給消費民眾吮指美味、也能為牛年開一個好彩頭。

理想大地「牛轉新運」年菜外帶限定販售理想金、銀雙糕，「理想有金糕」（NT$380/條）、「理想有銀糕」（NT$380/條），曾獲媒體評選全台新春年菜主食類亞軍。「理想有金糕」結合花蓮鳳林鎮無毒東昇甜南瓜、以及日本原粒大干貝混合開陽打散，加入自磨在來老米漿，吃出干貝Q彈、南瓜香甜及濃郁香味，滿滿在口中散發開來，幸福感滿溢。「理想有銀糕」則選用吉安有機老水芋，餡料均勻遍佈芋頭餡，撲鼻香氣令人垂涎三尺，芋香柔軟自然，加入自磨在來老米漿，餡料均勻遍布在芋頭和干貝餡裡，口感十足；除夕圍爐讓星級主廚幫您宅配到家，讓遠在異地的家人們，吃到思念已久的家鄉味，預購金額滿NT 3,000可享免運費。

理想大地今年精選風味餐廳口碑絕佳的「當紅脆皮炸子雞」（NT$880）作為年菜外帶的選擇，「當紅脆皮炸子雞」採用純淨自然環境放養山土雞，主廚一遍遍將油淋上土雞肉，外皮鋪上一層晶亮焦脆外衣，雞皮口感薄脆，肉質鮮嫩不柴。同樣精選自風味餐廳廣受饕客喜愛的「理想白雲手」（NT$880），百分百使用台灣豬蹄滷至入味，肉質軟糯有嚼勁，卻又不顯肥膩，完整的表皮更含有豐富的膠原蛋白。

理想大地響應國人與日俱增的養生觀念，每道料理皆以健康手法製作，四樣「牛轉新運」精選年菜道道美味可口，即日起開放預購至2/10，單品可享９折優惠，四項合購可享８折優惠，「理想有金糕」與「理想有銀糕」更有提供宅配服務，預購請洽03-8654209。更多春節住房資訊、年節菜餚介紹，請參照理想大地渡假飯店網站、臉書搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」。