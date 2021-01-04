除夕圍爐不下廚 台南大員皇冠假日酒店五星主廚幫您煮

農曆春節是一年一度家族中最重要的團團節日，2021年您還在擔心需要起個大早忙到晚嗎？台南大員皇冠假日酒店以粵式料理聞名的「彩豐樓」2018入選百家好店、2019入選金鑽百家好店實至名歸，加上酒店的除夕訂位也早早額滿，還有不少人等待候補，因此不少人改預訂外賣年菜，讓五星主廚幫您煮，即日起開放預訂，限量供應，想預訂者動作得快。

過年除夕團圓與家人們到飯店享用佳餚，在溫馨的日子齊聚一堂，因為台南大員皇冠假日酒店12月中旬除夕當日用餐已早早訂位額滿，目前尚有不少人等待候補中，有鑒於此，彩豐樓也提前開放年菜外帶限量預訂。除了蟬聯三年人氣首選年菜為「港式盆菜-盆滿缽滿」象徵福氣慶團圓，外帶每盅3,500元(附贈黑砂鍋)，料多實在又大氣。先將各種食材分別烹煮後，主廚再有序地疊進大盆之中，上層包含有乾燒明蝦、白切雞、鵝掌、蔥燒烏參、鮑魚、花菇、花膠、花枝丸、福袋等高檔食材，每一種食材都保有自己獨特的風味，下層則是舖上白蘿蔔、高湯泡煮大白菜等容易吸收醬汁的材料，這樣便可做到醬汁一層一層地往下滲，吃的時候一層一 層地吃下去。雖然傳統盆菜是以木盆盛裝，但目前則改用陶盆，方便食用之前加熱，是過年期間家人團聚的桌上佳餚。

有別於台式口味也回購高人氣年菜「港式佛跳牆」象徵幸福滿滿溢，每盅3,200元，以響螺、鮑魚、瑤柱、花膠、海參、鵝掌、金華火腿、全雞等食材搭配上湯精華，再經過8小時熬煮，每一口湯裡都能嚐到豐富的膠質以及食材鮮甜甘醇的濃郁滋味，是新春團圓宴最佳養生湯品。「煙燻雪花牛」象徵犇牛開鴻運，每份1,080元，選用上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等中式香料加上主廚以頭抽特製醬汁慢火滷製2小時入味，肉質軟嫩且不油膩，最後再以烏龍茶葉、糖、麵粉等煙燻20分鐘上色，呈現垂涎欲滴的金黃色澤香，煙燻味濃郁，氣撲鼻令人食指大動。

今年也新增3款為彩豐樓館內高CP值的菜色提供外帶服務，分別有「廣式羊肉爐」象徵新春喜飛揚，每盅1,550元，選用去骨帶皮的羊腩，整塊先用熱水與柳橙皮一起川燙後，切成3公分約一口大小，再以紅白豆腐乳、柱侯醬、老陳皮、紅蔥頭、蒜頭、白甘蔗與月桂葉、桂皮等香料一起煸炒入味，加入馬蹄、香菇、冬筍等食材一起悶煮90分鐘，讓羊腩入味並釋出濃郁膠質，屬於廣式濃稠紅燒做法，與台式羊肉爐藥膳湯底截然不同，鮮香四溢，沒有台式藥膳味，屬於溫補。

「玫瑰油雞」象徵吉祥好如意，每份1,200元，1.8公斤大小適中的全雞，以頭抽、八角、香葉、冰糖等，小火先滷後泡40分鐘後起鍋，鎖住雞肉的Q彈與多汁、口感滑嫩，勾勒出最美味的港式風味。「紅燒龍虎斑」象徵有餘展鴻圖，每份1,200元，選用新鮮活魚，整尾炸至金黃使其表面酥脆、魚肉鮮甜細嫩，最後加入柱侯醬、蒜頭、荸薺、枝竹、燒肉等跟魚一起燒煮入味，超級下飯，端上桌就是美味。

另外，象徵步步高升的「豐味蘿蔔糕」與「臘味芋頭糕」每盒240元，是袁東海主廚最懷念的的媽媽味，因為小時候媽媽教他製作蘿蔔糕時，總會插上一炷香，當香燒完了，就是美味上桌時，換算成現今的時間就是大約45分鐘的蒸煮時間，尤其豐味蘿蔔糕與臘味芋頭糕都放入事先乾炒煸出香氣的肝腸與臘腸，是最具代表的粵式口味，最好的吃法是蘿蔔糕切1.5公分的厚度，以中慢火煎每面煎2分鐘到兩面金黃即可；臘味芋頭糕則是建議切成5公分立方的大小，用隔水加熱的方式蒸熱，上面灑上蔥花或香菜以及櫻花蝦即可食用，喜歡重口味的，可以再淋上極品XO醬，風味十足，肯定讓人回味無窮。

至於讓人一吃念念不忘的「極品ＸＯ醬」每瓶550元，更需要工序繁瑣的製作工夫，起油鍋將紅蔥頭與蒜蓉煸香備用，再將蒸軟撥成絲的干貝絲、鹹魚丁、金華火腿切丁、開陽、朝天椒，大約1小時要不間斷的細心拌炒，最後再加入爆炒過的紅蔥頭與蒜蓉，即可完成，鹹香辣的滋味擄獲眾饕客的心，除了在彩豐樓可以品嚐到，現在透過預購方式，也能在家輕鬆即開即食、美味快速上桌，是餐桌上不可或缺的高級調味聖品。

凡2021年1月20日前預購「彩豐樓外帶年菜」並完成付訂，享早鳥9折優惠。2021年1月31日前購買任2件並完成付訂，享合購9折優惠。因年菜皆為常溫出貨，須至現場提領，恕不提供宅配服務，且不與其他優惠並用，數量有限，售完為止。年菜提領時間為2021年2月10日(小年夜)14:30-16:30或2月11日(除夕)14:30-16:30。由五星大廚新鮮製作、輕鬆快速美味上桌，點亮團聚年夜飯的幸福好滋味。年菜預購專線：06-512-1910彩豐樓。