彩色口罩恐含致癌的偶氮色料？經濟部標檢局、食藥署：2週內公布抽驗結果

圖片僅為示意圖，非含偶氮色料的口罩。 圖片僅為示意圖，非含偶氮色料的口罩。 (來源 台灣英文新聞)

01-04 17:35更新

01-04 15:08首發

（台灣英文新聞 醫藥組 綜合整理報導）市售彩色口罩色彩繽紛，引發可能含有致癌偶氮色料的疑慮，有鑑於此，經濟部標檢局今（4）日啟動調查，抽檢實體店面、大賣場通路、網路平台販售的70種品牌一般口罩，2週內公布結果，若檢出有害物質，最高可罰新台幣150 萬元。

綜合聯合報報導，不論醫用或防塵彩色口罩使用的色料並無國家標準，由於偶氮染劑普遍用於紡織品，因價格便宜，業界一次都是幾桶、幾噸的在買，而且彩色口罩不僅潛藏偶氮色料的致癌風險，也可能含重金屬，直接接觸口鼻之下，對兒童健康更不利。

對此，中央社引述經濟部標檢局組長賴俊杰說法，目前市售口罩分為一般口罩與醫療口罩，一般口罩由經濟部管理，醫療口罩則是衛福部食品藥物管理署主管，標檢局今天會抽檢一般口罩，檢查重點包含有無使用限用的22種偶氮色料，以及游離甲醛有無超標。因購樣、進實驗室、萃取、上機都需要時間，最快預計兩週內會公布結果。

此外，標檢局也會與食藥署溝通並確認分工，討論這次抽檢是否須一併納入醫療口罩；若決定納入，抽檢數量將會擴大。

賴俊杰說，標檢局過去檢查重點放在一般口罩有無仿冒成醫療口罩，去年12月初抽檢時，一併取其中3件顏色鮮艷的口罩進行試驗，當時未發現使用限用的偶氮色料情形。

此次若檢驗不合格，賴俊杰表示，將要求產品下架回收改正，若沒有改善，將依消保法開罰6萬元以上、150萬元以下罰鍰。

至於醫用口罩，衛生福利部食品藥物管理署醫粧組研究員王兆儀表示，醫用口罩將參照CNS 15290紡織品安全規範（一般要求）國家標準進行偶氮染料抽驗，目前已規劃抽樣30 件並送檢驗，預計2週內完成。

食藥署也將進行源頭查廠，一旦查廠或抽樣發現不符規定的情形，將依藥事法或消保法要求業者下架回收，必要時並令其銷毀及其他適當的處分。

食藥署品管組科長李思鈺昨日受訪時表示，口罩廠商若要製造多種顏色的口罩，應要求原料廠商提出相關檢驗報告。若查廠發現不符規定的原料，將會要求銷毀；若檢出違規使用偶氮色料，可依照藥事法處3萬至200萬罰鍰。