台灣移民署即日起換發新式外來人口統一證號

內政部移民署今天製發第1批新式外來人口統一證號居留證，首批取得的ICRT電臺DJ們，包括總經理白健文（Tim Berge）及DJ史帝文（Stevie G）及馬克（Mark Crowdey）難掩興奮之情在現場歡呼；新式居留證跟臺灣身分證號碼一樣，讓外國人更方便上網訂票、購物等，讓在臺生活不再「卡卡」。

身兼歐洲在臺商務協會生活品質委員會主席的白健文說，他致力於提升外國人在臺的生活品質，如今新式居留證達成了解決方案，趁著2021新年到來，祝福大家「HAPPY NEW YEAR!」，也要感謝臺灣，讓他拿到「HAPPY NEW ID!」



歐洲在臺商務協會執行長何飛逸(右四)及ICRT總經理白健文（Tim Berge）(右三)等人祝福大家「HAPPY NEW YEAR!」，也要感謝臺灣，讓他們拿到「HAPPY NEW ID!」(紅衣為移民署臺北市服務站主任蘇慧雯)

深深愛上臺灣生活的白健文，在臺舉辦多年的ICRT Bike Day活動，電台內知名DJ像是史帝文及馬克等人也都有參加。今天也出席領新居留證的歐洲在臺商務協會執行長何飛逸，除了說了一口流利中文，還會講臺語，並且定期出版建議書，對我國經商環境提出建言，他更熱心參與臺灣淨灘活動，愛護臺灣生態環境不落人後。

他們在臺生活多年，相當珍惜在臺灣寶島的生活，另一方面更關心在臺外籍人士的日常生活，所以看到外籍人士因為統一證號編碼原則與國人不同，不方便上網訂車票及購物，遂提出修改外來人口統一證號之建言。

新式外來人口統一證號第1碼的英文跟身分證一樣，會依各申請縣市區分，例如：在臺北市申請，就是「A」開頭，另外還有9碼數字。第2碼設計為「8」跟「9」，8代表男性，9代表女性。舊版統一證號將在120年1月1日以後全面停用。110年至120年之間為過渡期間，這10年過渡期間如果已經換成新式統一證號，則使用新式統號；如果還沒更新，也可以繼續使用舊式統一證號。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」、今年1月2日實施後外來人口不用急著更換，建議在剛好需要辦理延期、資料異動、補發或換發證件的時候，再到服務站辦理，屆時民眾會領到已更換成新式統一證號的居留證，而且不需要額外收費，只要支付原本辦理手續的費用即可，若有任何申換新式統號問題，可透過「外來人士在臺生活諮詢服務熱線(0800-024-111)」、「內政服務熱線(1996)」洽詢。