【新冠肺炎】1/4台灣新增3例境外移入 來自菲律賓、多明尼加及法國

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增3例境外移入武漢肺炎（COVID-19）確定病例，分別自菲律賓(案814)、多明尼加(案815)及法國(案816)入境。

指揮中心表示，案814為菲律賓籍30多歲女性移工，去年12月10日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案12月23日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理，期滿後於今年1月1日由雇主安排至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共1人，為宿舍管理員，因與個案接觸時間較長，且未戴口罩，故列居家隔離。



案815為本國籍20多歲女性，去年2月至多明尼加訪友，今年1月1日返國，迄今無症狀，因入境時提供之檢驗陰性報告不符規定，於機場自費採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共1人，列居家隔離。



案816為本國籍40多歲女性，長期於法國工作，去年10月初曾在當地社區採檢站採檢確診，但未就醫治療，後續於法國期間多次採檢均為陰性；個案今年1月1日獨自返臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案於1月2日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案同班機前後二排旅客共5人，及同住接觸者2人，列居家隔離。



指揮中心統計，截至目前國內累計815例確診，分別為720例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、696人解除隔離、112人住院隔離中。