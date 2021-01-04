台北市立美術館2021亮點展覽！日本藝術家塩田千春撼動靈魂

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台北市立美術館（以下稱北美館）29日正式宣布2021年度重點計畫。

北美館獲《GQ》雜誌評選為年度美術館，於去（2020）年6月份創下11年來同期最高來館人次的紀錄。

北美館表示，「董陽孜：行墨」、「江賢二回顧展」、「未完成，黃華成」、「布列松在中國1948-1949｜1958」名列《藝術家》主辦之票選年度十大公辦好展，同時入選網路媒體《Bios Monthly》「2020 台灣文創動態回顧」；「藍天之下」、「未完成，黃華成」獲《Shopping Design》雜誌評選為「SDA設計大賞 年度概念展覽活動」。

北美館揭曉2021年度大型展覽，包括2019年於日本森美術館展出即備受矚目的「塩田千春個展」，以及「盧明德個展」、「高重黎個展」。

國際知名的日籍藝術家塩田千春最為人所知的系列是由紅色與黑色細線纏繞整個空間、張力十足的裝置作品，以具現無形的回憶、焦慮、幻夢、寂靜而著稱。從自身生命經驗出發，她探問普世問題如身分認同、界線、與存在等，觸動觀者深層的情感，使來自世界各地的人皆為之著迷。

「塩田千春個展：撼動的靈魂」為藝術家生涯至今最大型且完整的展覽，集結其20多年來超過100件的作品，其中包含數件大型裝置，另有雕塑作品、表演作品之影像紀錄、攝影、手稿等。展覽標題指涉藝術家真摯的想望，亦即帶給觀者無以名狀情緒所衍生的靈魂撼動經驗。展期：2021.05.01－08.22



大遷徙：盧明德個展(圖/北美館)

「大遷徙：盧明德個展」邀請莊普、許遠達、蔣伯欣等籌組成顧問團隊協助展呈及研究，回顧藝術家50餘年來的創作生涯。盧明德的創作一直緊扣著當代的社會議題與跨領域之間的合作交流，甚至是跨物種、跨時空的實驗，並以平面繪畫、錄影裝置、立體雕塑等形式，結合生態學家、地質學家、科學家等各種協同創作方式，交錯進行跨領域的對話。本展以「大遷徙」故事性文本貫穿8個展間，試圖以劇場形式進行空間規劃，為歷年來之作品賦予新的觀視脈絡，並展呈各式創作媒體的演化與遞嬗，賦予「媒體是一切」的自由向度與時代意涵。展期：2021.04.17－07.18

2020策展徵件計畫：「感性機器：後資本時代的自我療癒」由新銳策展人李雨潔提出，將展覽想像成一種療癒機器的總體，集結八件行為和數位科技的創作，從後現代主義的行為作品，到當代人類學式對環境的探究，試圖以不同取徑探索身體與環境共振的感知模式，干預資本主義式的緊繃規範，導引觀眾從自我沉澱或釋放焦慮的身體感受，進入一種較為知性、客觀平靜的思考狀態。本計畫預計展出藝術家朱浩培+李長民、陳呈毓、陳慧嶠、Rebecca Horn、John Akomfrah、Cam Xanh、Olafur Eliasson等作品。展期：2021.07.24－10.17