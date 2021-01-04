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防疫優先　台灣行政院、監察院不舉辦尾牙餐敘

總統府則觀望中，並表示近期會做出決定；台灣出現本土病例後，政府各機關防疫措施趨嚴

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/04 11:42
行政院在2020年初舉行的年終感恩餐會，由行政院秘書長李孟諺代表向政院人員表達感謝

政院尾牙餐會 秘書長代表致上感謝

行政院在2020年初舉行的年終感恩餐會，由行政院秘書長李孟諺代表向政院人員表達感謝 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）我國在去（2020）年底出現一例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）本土案例後，中央及地方政府再度縮緊防疫措施，截至目前行政院及監察院已宣布不舉行大型年終尾牙，總統府則仍在觀望中。

行政院長蘇貞昌今（4）日受訪時表示，國外武漢肺炎疫情再起，而台灣去年底也出現本土病例，所以相關防疫措施必須非常嚴謹。

蘇貞昌指出，聚餐無法戴口罩，難免會比較擔心，因此行政院決定不舉行大型年終餐宴，但慰勞全體員工一整年的辛勞，各機關單位仍可自行舉辦小型餐會。

總統府昨（3）日則表示，對於是否辦理年終尾牙，總統府「目前尚未定案」，但會視疫情發展狀況，並與中央流行疫情指揮中心研商後，在近期做出決定。

總統府發言人張惇涵表示，總統府的尾牙原本即有各種防疫的應變方案，若因應疫情有需要調整時，總統府也有縮小規模、由各局處室各自分組辦理，或者延期辦理等相關規劃，希望避免大型群聚，並落實防疫工作。

監察院則在昨日宣布取消年終尾牙，監察院秘書長朱富美表示，原定1月25日舉行的年終餐會因疫情考量已決定取消。

朱富美指出，監察院長陳菊很希望能犒賞辛苦的員工與媒體，但畢竟防疫優先，只能盼大家體諒，待疫情緩解再思考相關餐敘活動。
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