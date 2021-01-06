〈時評〉台灣汽車類股成績亮眼 值得擇優投資　(下)

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟成長率，從2019年的成長率2.8%掉到衰退4.4%，比2008年金融海嘯時期的1.7%，還嚴重2.6倍。台灣去（2020）年卻還能保持經濟成長率達2.71%，帶動汽車工業成長，確實不易。

台灣汽車類股不少隱形冠軍，營收、獲利、財務均佳，在股市屢創新高之際，不是熱門標的，但是卻值得評估其長期投資價值，例如汎德永業(2247)去年10月上市，繳出的成績單不錯，迄第三季為止，合併營收為286.32億元，年增20.56%，稅後純益7.09億元，累計每股獲利(EPS)已達9.89元，年增68.5%，創近三年同期新高。

第四季是傳統汽車銷售旺季，10月合併營收30.71億元，比去年同期增加6.51%，11月合併營收33.44億元，比去年又增加5.28%，預期第四季獲利將延續前三季的營收及獲利，成績單不會差，全年獲利應可預期。

汎德永業旗下有BMW、Porsche(寶時捷)、Mini等品牌，明年將續有多款新車發表，去年在台中投資新台幣8.86億元，興建全台規模最大的Porsche(保時捷)多功能展示中心，並正積極規劃電動汽車發展。

汎德永業近4年每股獲利及股息分別是：2019年EPS 10.2元，股息8.438元；2018年EPS 10.57元，股息7.5元；2017年EPS 13.32元，股息8元。獲利及股息均相當穩定。

在財務方面，汎德永業資產總額162億7993萬餘元，負債總額73億9348萬餘元，資本公積加保留盈81億2677萬餘元，每股淨值122.34元，財務狀況良好。值得投資人注意，如果投資價格不貴，應可考慮長期存股。

汽車零組件的吉茂(1587)過去不是亮眼標的，去年業績成長不錯，值得注意。吉茂是製造水箱為主要業務，迄去(2020)年第三季為止，累計稅後純益1.39億元，EPS 2.12元，毛利率27.9%，創史上新高。

吉茂今年搶攻美國市場，積極開發歐洲、中國市場，並積極開發新種業務，結合FLH費米智慧家庭、鎰華實業，佈局5G智慧家庭運用，三大廠商各有專精，吉茂負責散熱鰭片及結構設計，業務佈局已經跨出過去汽車水箱領域，值得注意。

吉茂2019年EPS 0.05元，配息0.502元，資本額6.53億元，資產總額26億2573萬餘元，負債總額13億7502萬餘元，資本公積加保留盈餘6億8377萬餘元，每股浄值19.14元。財務狀況良好，去年營收及獲利均有突破性發展，投資人可追蹤後續成長狀況。

汽車界最受矚目的裕隆汽車(2201)、裕日車(2227)、中華汽車(2204)，經歷二年大減資打消虧損風波，當時股東多不諒解，去年已開始展現亮眼成果，投資人可以注意集團整頓的成績。

以裕隆汽車為例，去年一口氣認列虧損高達244.65億元，動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元，彌補相關虧損，資本額從157.29億元，降至100億元，幅度高達36.4%，每股淨值從減資前29.33元，拉升到46.13元。2019年股東會董事長嚴陳莉蓮被股東罵到氣的渾身發抖，但是去年前三季，繳出不錯成績單，累計合併營收583.53億元，營業淨利9億元，淨利歸屬於母公司15.08億元，EPS 1.54元。

嚴陳莉蓮接手後斷尾求生，提列華創車電對東風裕隆應收帳款信用損失31.66億元，以及納智捷虧損19.61億元，並調整新店土地開發計劃，保留商業區，去除住宅區，大幅減少現金流出，去年再針對納智捷退出中國市場，將原負責銷售納智捷品牌的東風裕隆汽車銷售公司宣告破產，進入破產清算程序，避免影響母公司財務。

裕隆汽車與鴻海集團聯合成立鴻華汽車，積極發展電動車，已經初具成果，計劃在三年內推出國產電動車應市，另外並積極打入Apple Car供應鏈，亦已露出端倪，潛力不容忽視。

經過整頓後的裕隆，展現成果，去年已經開始獲利，以過去平均配息率45至55％，裕隆汽車今年有機會回饋股東股利，同時展望未來發展，有機會再創新機。

裕日車長期以來，一直是汽車界的模範生，2019年EPS 24.27元，配息21.27元，2018年EPS 19.63元，配息17.67元。今年第一季因受新冠肺炎影響，營收、獲利都大幅減少，EPS 僅有0.6元，所幸第二季以後，中國市場逐漸復甦，東風日產銷售大幅成長，第三季單季EPS達7.21元，前三季累計EPS 12.74元，全年銷售數據可望達到2019年追平120萬輛，預料全年有機會達到20元，重振雄風。

裕日車資本額30億元，資產總額279億3千餘萬元，負債總額91億5885萬餘元，資本公積加保留盈餘172億9084萬餘元，每股浄值62.57元，財務狀況良好，有長期保持配息能力。

至於裕隆集團之中華汽車，2020年營收及獲和狀況已經大幅改善，至去年第三季為止EPS已達4.52元，每股浄值74.17元，財務、業務狀況均佳，亦值投資人追蹤後續成長情形，擇機投資，本專題已於日前分析報導，不再重複。