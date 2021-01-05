〈時評〉2021年台灣政府三課題：有感成長、就業媒合、加薪留才

2021年台灣充滿機會及挑戰，政府不止要延續去年防疫成果，更要迎接人均GDP邁向三萬美元，進入已開發國家之林，同時妥善規劃疫情返郷的25萬國人，協助就業、就學、就養，安定社會。

2020年新冠肺炎疫情衝擊全球，世界各國興起鮭魚返鄉潮，為了避免染疫，紛紛返回自己最熟悉的祖國老家避難。旅居海外國人，去年回國計達25萬人之多，依據主計處統計，台灣赴海外工作總數73.9萬人，返國人口已經超過三分之一，國航長榮及華航陸續花了半年時間，才把人潮疏運完畢。

現在國際學校招生爆滿，可為明證。如何妥善協助青年學子就學，政府必須妥善規劃，所幸目前台灣少子化，各級學校招生缺額頗多， 安頓返鄉學子就學應不困難。目前最大的問題是協助就業及就養，必須妥善規劃，方不致於造成失業，影響社會安定，或老年人無人照顧之窘境。

台灣現在人口日趨高齡化，各職場缺工現象普遍，以營建工程為例，近年台商回流總金額已達3兆元，各地興起搶蓋工廠潮，再加上政府推動前瞻計劃，工程界需要大量技職人才，無奈缺工嚴重，即使工資加一倍還是人才難覓，連外籍勞工日薪達2800元，也找不到人。

台積電、力積電要蓋12吋晶圓廠，光是營建工程至少要三年，費時耗事。如何妥善讓返鄉人力，進入工程界，解決缺工及待業問題，確為當務之急。

另外，各科技事業因擴大業務需要，需才孔急，光是台積電就需要8千位工程師及各類商業人才，而回流台商普遍都在徵人，均感人力不足，人才難求，如何協助返鄉人力，投入國家經濟建設行列，政府應妥善規劃人才資料庫，讓勞僱雙方都能媒合。

台灣科技業硬體設備生產已達世界頂尖，但是軟體規劃發展，如新創產業如AI、智慧醫療、IoT物聯網、區塊鏈、高速運算⋯等，仍需要有實務經驗才協助推動。在這一波從歐美國家回流的青年，不乏學有專精，且有實務經驗的專業人士，政府宜善加規劃，協助彌補軟體科技發展人才之不足，培養台灣未來第二座「護國神山」。

另外2021年台灣人均GDP突破三萬美元大關，正式步入已開發國家之林，當然可以肯定經濟發展成果，但是不容否認，這一波弱勢美元，是推升人均GDP邁向三萬美元關鍵因素。依據主計總處公布數據顯示，如以新台幣兌美元匯率29元估算，人均GDP將因此多了1千多美元，達到30803美元，突破最嚴格定義的已開發國家門檻。

這一波匯率變動，美元獨弱，全球主要貨幣兌美元匯率都大幅升值，各國人均GDP都增加，問題是國民實質所得並未增加，對人民生活沒有幫助，無法感受邁向已開發國家之林的喜悅。政府必須考慮如何有效提高國民實質所得，滿足生活需要。

坦白說，台灣長期低薪，是人才外流重要因素，必須提高國民實質所得，才能留才。此時正是考慮全民加薪最好時機，尤其2020年台灣經濟成長率有2.5%，成績不錯，股市繁榮，台商回流，有足夠動力推升國民所得。

政府應積極考慮透過軍公教調薪，帶動民間企業提高員工待遇。經統計，近20年來，台灣調薪4次，分別於2001年、2005年、2011年、2018年調薪，薪資共增加12％，同一時期香港調薪13次，減薪3次，凍薪4次，20年來薪資増加50.12%，導致國民實質所得台、港差距太多，台灣留才不易。

在基本工資方面，台灣明年調整之後，達到9763美元，但是韓國已達18937美元，香港10049美元。日本14881美元，新加坡無基本工資規定，平均薪資達到40500美元，都遠遠超過台灣。國民實質所得偏低，政府有必要藉著邁向已開發國家機會，全力拉升國民實質所得，讓全民共享經濟發展成果。

台灣人才外流嚴重，據主計總處統計，迄2019年，赴中國(含港澳)工作人數達39.5萬人，居人口外流之冠，赴美國工作有9.2萬人居次，東南亞12萬人，其他區域國家13.2萬人，尤其東南亞國家快速崛起，正吸引年輕人前往謀職，政府有必要積極考慮透過軍公教調薪，帶動全面提升國民實質所得，讓國人共享邁向已開發國家之林喜悅，並積極留才，投入國家建設行列。

2021年是台灣最具機會，也是面臨嚴峻挑戰的一年，期待新的一年開始，政府能夠審慎規劃未來，為人民再創新機。