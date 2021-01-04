〈財經主筆室〉比特幣重演「暴富神話」破3萬美元創新猷 這次能漲多久？

2021年才剛剛開春，全球金融市場最大的亮點就是比特幣突破3萬美元，比特幣去年底才剛站上2萬9,000美元創新高，沒想到才沒幾天又站上3萬美元再創歷史新猷，這個去年全漲幅達到300%的全球最大的加密貨幣，價格還會繼續上漲嗎？比特幣站上3萬美元後還能投資嗎？比特幣「暴富神話」還能持續多久呢？

2020年初比特幣價格不到8,000美元，3月份甚至還因疫情而一度跌至5,000美元，爾後便一路上漲，漲幅尤其集中在過去2個月內，10月初前後價格還徘徊在1萬美元上下，至11月底逼近1.9萬美元，短短幾十天內價格翻倍上漲，臨近年底漲勢更是不斷，價格屢創歷史新高，在年底前的30日首度突破2萬9,000美元關卡，僅僅在12月份比特幣就上漲近50%，去年全年的漲幅則超過300%。

市場認為比特幣大漲歸功於疫情及全球情勢，最主要就是各國政府不斷的印鈔票救經濟，全球經濟寬鬆政策讓熱錢太多，股市、房地產及黃金統統大漲，也就是錢太多卻無處可去，使得這個成長潛力可能更大的加密貨幣被熱錢看上了，只是比特幣一年漲幅高達300%，讓其它任何投資理財工具都得瞠乎其後、自嘆不如。

比特幣這次瘋狂的漲幅，不免令人聯想起2017年末比特幣的崩盤，當時比特幣也是從4,000美元不到價格，在3個月內狂漲至逼近2萬美元，只是泡沫破滅後價格一路崩盤跌至1萬美元以下，相信很多當時受重傷的投資人都還記憶猶新，這次的暴漲也集中在短短2~3個月內，有不少人會擔心2017年崩盤歷史會再次重演嗎？

但很多專家不認為過往的崩盤事件會再度重演，主要的理由就是這次比特幣暴漲不是因為投資客的炒作與散戶的跟風造成，最主要是機構投資者的加入，因為許多赫赫有名的金融機構、支付巨頭都加入這次掃購比特幣的行列。這可由搜尋引擎Google統計可以看出，比特幣的搜尋量年比激增達750%左右，但這個數字尚不及2017年時的搜尋高峰，意即，有興趣的散戶並沒有激增。

專家認為，吸引更多機構投資者參與投資，這無疑是比特幣的一個重要發展，機構投資的參與可以讓價格趨於穩定，如果這種趨勢能夠持下去，未來一年可能可以看到更高的價格，但機會和風險永遠是並存，任何商品的漲跌也都有其周期循環。況且，這些機構投資者都是操盤老手，華爾街的人玩金融已歷經數百年，他們只會在市場裡做賺錢的生意，賠錢的概率較小，比特幣到底還能不能買？只要你確定比這些人聰明、能贏過這些人，獲利機率就提高了。

比特幣屬於新興投資型商品，劍橋數據研究，保守估計全球有超過1億人口持有加密幣，也就是比特幣僅在全球人口的1.2%中流通。而根據2019年的統計，台灣2300萬人口中，已註冊加密貨幣交易所的人數約50萬人次，而幣圈人口估計僅4萬多人(幣圈人口泛指長期持有加密貨幣並且對區塊鏈產業抱有憧憬的人)，主要是台灣社會普遍聽過「比特幣」，雖然認同比特幣的熱門度，不過對比特幣所使用的技術「區塊鏈」卻多半不瞭解。

但暴富神話總是能吸引投資人眼光，最近台灣網路上有關比特幣投資及教學介紹的廣告數量大增，甚至國內有加油站出現比特幣ATM，這種ATM機台沒有領取現鈔功能，民眾不能直接將比特幣兌現，只能買入比特幣，有多少人真的會透過這個 ATM去買比特幣仍待評估！但卻突顯台灣對比特幣熱度的確大增。

金管會說，依照國內央行公告，比特幣並非貨幣，是虛擬商品，目前僅限銀行不能提供比特幣交易服務，其餘非金融機構提供的機台，無法可管；經濟部商業司則說，比特幣並非其管轄範圍。比特幣的ATM明顯遊走在法律灰色地帶，對投資比特幣有興趣者，在缺乏政府合法保障下，只能自己小心謹慎！