單日暴增4,520病例　東京可能再度頒布緊急狀態

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）日本富士電視台週一（4）報導，由於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例攀升並逐漸對國內醫療系統造成壓力，日本政府正考慮對首府東京及周邊三個縣發布「緊急狀態」，最早將在本週宣布。

日本爆發新一波的武漢肺炎疫情，並在去（2020）年12月31日當日通報4,520例新增病例，創下紀錄，這也使得東京和鄰近縣府呼籲中央發布緊急命令。

首相菅義偉迄今由於經濟考量反對這麼做；不過日本政府已發布臨時性措施，要求東京地區的餐廳及KTV在晚間8時關閉，另有提供酒類的商家則應在晚間7時關閉。

日本在去年春天發布過一次緊急命令，要求包括東京在內的七個主要縣市關閉學校及非必要性的商店，維持了超過一個月；不過日本的緊急命令並非像其他國家採取嚴格的封城管制措施，而是仰賴店家自願性關閉及實施邊境管制。

根據約翰霍普金斯大學（the Johns Hopkins University）統計，日本截至目前為止武漢肺炎確診病例達24.5萬例，其中超過3,400人死亡。

儘管和歐洲及美洲的許多地區相比，日本的疫情不算太嚴重，但菅義偉面臨今年夏天必須舉行東京奧運的挑戰，東奧在去年已因疫情首度延期一年。