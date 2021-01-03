武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）隨著武漢肺炎（新冠肺炎）疫苗的開發完成，深受疫情困擾的各國也以最快的速度開始替國民進行施打，希望可以儘速壓抑疫情的擴散，哪個國家能最快消滅疫情，就能最快回歸到正常生活中，取得經濟發展優勢，不過，現階段全球的疫苗分成好幾種，施打的速度各國也不盡相同。

根據牛津大學和一教育慈善機構的網站「世界數據」(Our World in Data)的統計，截至2日為止，大幅領先其他各國施打進度的是以色列，每百人就有12.59份疫苗完成施打，第二名的是巴林，為3.53劑，歐美國家則仍持續落後，表現最好的是英國，以1.39劑成績位居第三名。

美國則落在第四名，每百人僅1.28劑疫苗施打，未達其所設下、2020年底前讓2000萬人施打疫苗的目標，2020年結束前，僅有278萬人施打了第一劑，不過美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長弗契(Anthony Fauci)指出，對於英國藉由讓大部分人迅速接種第一劑卻延緩第二劑施打時間的做法，無法苟同。

所謂一劑，是施打「第一劑」疫苗後的人次，現階段無論是輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)還是BioNTech的疫苗，皆須施打兩劑後才會有效，以色列從2020年的12月19日開始替國民接種疫苗，以高效的速度達成一天15萬人接種的驚人成果，總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)樂觀的推斷，疫苗施打的進度如果持續不變，以色列在2月即可開始從疫情中逐漸復原。

相較之下，歐盟的進度就慢了許多，相較於英國在12月2日火速批准輝瑞疫苗，歐盟遲至21日才批准了疫苗，這個決定影響了27個會員國，雖然也有像是德國這種，一批准就火速開始施打，最終達成單日19萬人的紀錄，法國則因為民調只有40%願意接受施打而進度緩慢，只有100人左右進行了疫苗接種。

除此之外，疫苗數量有限，加上儲存、運輸方式困難，也讓施打普及化的難度增加，不過，隨著各國逐漸跟進，如果病毒的變種沒有影響到疫苗的成效，在疫苗逐漸普及的情況下，全球在今年應該會逐步恢復正常。