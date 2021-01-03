新冠肺炎疫情冷凍航空業 2020總空難人數不降反升

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）去(2020)年受到新冠肺炎疫情衝擊，各國紛紛祭出旅行限制的政策，這讓旅遊人數大減，連帶衝擊航空、航海等運輸業，然而，航班減少通常意味著航空事故數量與罹難人數將進一步下降，事實上卻不是如此。

根據航班追蹤網站Flightradar 24，2020年的航班總數大減42%，不過荷蘭航空顧問公司To70指出，因為各種原因，在航班總數下降的情況下，因空難罹難的人數反而從2019年的257人上升到2020年的299人，這些傷亡人數，主要是由大型空難所造成。

舉例來說，2020年初烏克蘭國際航空(Ukraine International Airlines)的一班機被伊朗射下，造成176人喪生，這也讓伊朗必須支付給罹難者一人17萬美元的賠償金，另外，五月一架巴基斯坦國際航空(Pakistan International Airlines)的班機在沿海大城喀拉蚩(Karachi)墜毀，也導致98人的死亡。

To70發現，雖然總喪生人數增加，相比2019年發生86起空難，2020年的空難次數其實已經下降了超過一半，只有40起，且其中只有5起是致命的，這個比例大約等同於過去10年的平均數字，而在航空歷史上，最安全的一年則是2017年，那年沒有發生任何商務客機的致命意外，只有兩架區域性營業的螺旋槳飛機意外，造成13人喪生。

而雖然大型空難次數減少，專家卻對疫情迫使航班減少的現象表達憂心，分析認為，航班的減少也代表著機組員比較沒有機會持續熟悉操作飛機技巧，在疫情結束後，如何快速回到正常的熟練程度並避免意外的發生，將會是這個行業所需面對的重大考驗。