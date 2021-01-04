〈時評〉高速公路保持安全距離的理論與實際

依據高速公路及快速公路交通管制規則規定，以使用人數最多的小型車為例，應與前車保持安全距離的計算方式，係「速度除以2」──例如：時速80（公里）的安全距離是40（公尺），時速100（公里）的安全距離是50（公尺），餘類推；違反規定者，最高可罰到6000元。

轎車駕駛人在高速公路未保持安全距離而吃上紅單的，屢有所聞，也似乎引起不少用路人的反彈。在安全與路況的兩難情況下，如何取得平衡，交通當局可能需要重新檢討了！

從安全的角度看：如果B車以時速n公里、保持0.5n公尺的安全距離開在A車之後，在A車突然煞停或瞬間拋錨時，B車(未踩煞車)車頭撞上A車車尾耗時1.8秒（由比例式一小時：n公里＝x秒：0.5n公尺可輕易算x=1.8）；實際上，A車不可能由奔馳馬上定住，即使故障拋錨也不可能秒停，所以，防止追撞前車的反應時間絕對超過1.8秒。當然，同一部轎車、在同樣的反應時間下，低速時比高速時煞停距離要來得短，超速行駛當然比不超速危險！

再從路況的角度看：假設A車車尾正通過高速公路南下P點處最外線車道，有以時速n公里、保持0.5n公尺安全距離的B車尾隨在後，則B車車頭抵P點需時1.8秒（B車車尾通過P點，當然更在1.8秒之後），所以，理論上，高速公路南下P點最外線車道，最少需經1.8秒才有一部保持安全距離的轎車通過；一天下來，最多48000部保持安全距離的轎車通過。

準此，如果保持安全距離，在高速公路任何P點，三線道／四線道／五線道每天最多只能有北上144000部／192000部／240000部保持安全距離的轎車通過（南下亦同）。可想而知，每天上高速公路的一百多萬輛次轎車，沒保持安全距離的恐為數不菲，這些駕駛人，是刻意跟自己的荷包過不去，還是另有說不出的苦衷？尤其是連假或年假期間，台北開到中、南部或中、南部開到台北的長程轎車，大家都規規矩矩保持安全車距的話，恐怕不是開五、六小時，或朝發夕至，而是今天早上出發、明天中午抵達就要偷笑了！？

高速公路上，除了少數後車車頭緊貼前車車尾的惡劣駕駛人外，未跟前車保持「速度除以2」安全距離的，可說是隨時、隨地在上演！其實，為了「保持距離、以策安全」，規定高速公路後車與前車的安全距離不是「速度除以2」，而是後車距離前車至少100公尺、200公尺，甚至於後車不得看到前車的車尾燈，保證更能讓追撞事件大大降低，這道理連白痴都懂；問題是，車輛就是有那麼多，實際的路況有這樣的條件嗎？

在高速公路未保持安全距離而遭罰的轎車駕駛人，可能覺得自己很倒楣；事實上也真是如此，違規被開紅單的比例，別說少於百分之一了，恐怕連千分之一、萬分之一都不到！逼許許多多轎車駕駛違規的高速公路安全距離法規，該檢討的是人，還是不食人間煙火的法規？

（作者為新竹教育大學退休副教授）