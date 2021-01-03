收假日高速公路易塞路段報你知 國道5號北向估塞10小時

今天是元旦連假收假日，上午國道5號北向車流量逐漸增加，高速公路局預估國5塞車時間可能達10小時。

高公局預估，今天易壅塞路段主要在北向，仍以國5最塞，可能從上午10時塞至晚間8時，塞車時間達10小時，行車時間是平日的7倍；國道1號及3號壅塞時間，大約從下午3、4時至傍晚6時。

高公局觀測，上午9時後國5北向車流量漸增加，9時45分頭城至坪林，車輛時速54公里，國道其他路段車速多半可達80公里左右。

高公局預估今天國道其他易塞車路段及時段如下：

一、國道1號：北向下午3時至傍晚6時，西螺-埔鹽系統、南屯-后里；下午4時至傍晚6時，新竹系統-竹北，以上3路段行車時間都是平日4倍。

二、國道3號：北向下午4時至傍晚6時，關西-大溪、大山-香山，行車時間平日4倍；竹山-中興、霧峰系統-霧峰，行車時間平日3倍。

今天0至5時國道暫停收費，高公局統計，平均交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.5倍；高公局預估今天全天交通量為110百萬車公里。

高公局今天實施的國道相關疏導措施，還包括：下午2時至晚間9時，國5北向高乘載管制、全天封閉部分交流道（國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口）、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、匝道儀控等。