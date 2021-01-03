2021首場象限儀座流星雨3日現蹤 估每小時110顆

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市立天文科學教育館表示，象限儀座流星雨3日晚間將達極大值，雖然觀察條件較不佳，但只要挑選視野開闊，光害少的地方，以肉眼觀賞即可。

天文館表示，象限儀座流星雨是三大流星群之首，固定發生於元旦假期後，今年的極大期發生在1月3日，預估每小時天頂流星數量高達110顆。其輻射點在牧夫座頭部附近，午夜後自東北方升起，但當晚月相近下弦，因此觀察條件較不佳。

此外，由於輻射點偏天球的高緯度，因此在臺灣實際觀察到數量會較少。但此群流星雨常有明亮的火流星出現，且流星數量有集中於極大期前後數小時內的特性，仍然值得觀察。欣賞流星雨並不需要望遠鏡，只要挑選視野開闊，光害少的地方，以肉眼觀賞即可。若能利用相機長時間曝光，就有機會捕捉流星的身影。



天文館解釋，流星群大多是由彗星造成，但研究發現小行星2003 EH1的軌道和象限儀座流星體軌道非常近似，認為它可能是象限儀座流星群的來源；因此象限儀座流星群是繼雙子座流星群之後，被證實由小行星引起的流星群。



象限儀座（Quandrans Muralis）不屬於88星座，它位在武仙座、牧夫座和天龍座間。西元1795年法國天文學家La Lande和他姪子Michel Le Francais使用「象限儀」這種儀器進行一系列恆星位置觀測時，自創了這個星座名詞，雖然後來並未被現代天文學採用，但這個名字仍留用至今。



天文館將在流星雨極大期晚間於陽明山、梨山、蘭嶼、七美等觀星條件極佳的地點，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。