象徵大過實際 克魯茲等議員將阻國會認證拜登勝

美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）今天表示，他將領頭一場由十多位共和黨參議員參與的行動，在1月6日國會計算選舉人票時，挑戰總統當選人拜登（Joe Biden）的勝選結果。

克魯茲與6位現任參議員以及4位參議員當選人連署聲明指出，「2020年大選作票和違規的指控比我們有生以來的任何時刻都還嚴重」。

這群議員表示，國會6日召開聯席會議時，他們將要求成立特別委員會，針對大選結果進行「緊急的10天審核」，之後各州再召開特別的立法會議，會上或許會修正他們的投票總數。

正常狀況下，國會這個聯席會議只是形式上認證拜登勝選，克魯茲等人的行動基本上以象徵意義居多，幾乎不可能阻止拜登就任。

而參院共和黨領袖主張參院對選舉結果認證扮演的角色應純屬儀式性質，一直以來也希望避免議事堂上繼續針對選舉結果有所辯論，克魯茲等人的行動顯然也是無視領袖們的看法。

這11位議員是繼密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）之後展開行動。霍利先前即已表示，打算在6日國會開會時反對認證拜登當選。

拜登陣營發言人格溫（Mike Gwin）斥克魯茲等人的行動是作秀，完全沒有證據可予支持。

愛荷華大學（University of Iowa）法律系教授穆勒（Derek Muller）則表示，要求審查之舉純屬政治操作，不會影響選舉結果。