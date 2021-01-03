7日寒流報到 台灣3000公尺以上高山有望降雪

台灣入冬後首波寒流報到，宜蘭縣太平山國家森林遊樂 區雖未降雪，但31日沿線道路樹梢結滿霧淞，形成銀白 色美景。 台灣入冬後首波寒流報到，宜蘭縣太平山國家森林遊樂 區雖未降雪，但31日沿線道路樹梢結滿霧淞，形成銀白 色美景。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(3)日白天起氣溫續回升，日夜溫差大，明(4)日鋒面接近，週二（５日）因東北季風增強，氣溫會逐漸下降，週四至週六 (7至9日)「寒流」南下，各地天氣較冷。氣象專家吳德榮表示，最新模擬顯示，由於這波水氣較厚，3000公尺以上高山(合歡山⋯)降雪機率高，想追雪的民眾可要好好把握這次機會。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」中提到，今(3)日清晨冷空氣持續減弱，各地氣溫皆較昨晨回升；新竹以南至高雄天氣晴朗，強「輻射冷卻」作用，低溫仍在10度以下。今晨截至5時各區最低氣溫分別如下：苗栗造橋鄉7.1度，新竹寶山鄉7.6度，南投中寮鄉7.7度，高雄內門區8.0度。

根據2日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(3日)白天起大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定，北海岸、北部山區及東北部則偶有零星短暫雨的機率；氣溫續回升，晚氣溫仍低，日夜溫差大。今日氣溫:北部15至23度，中部11至25度，南部11至26度，東部12至24度。明(4)日鋒面接近，北台雲量略增，桃園以北偶有零星短暫雨的機率；其他地區仍晴朗穩定。各地白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，據最新歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬顯示，週二、三(5、6日)鋒面及東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨；週四至週六 (7至9日)「寒流」南下，濕涼轉濕冷，最低氣溫約比上一波乾冷的「強寒流」高1、2度，但帶來濕冷的天氣，感覺上會更冷、更令人不適。

吳德榮說，最新模擬顯示，這波水氣較厚，3000公尺以上高山(合歡山⋯)降雪機率高，2000公尺(太平山⋯)亦有機率，大屯、七星山週五則在臨界條件。不過，模式模擬仍在持續調整，應繼續觀察。