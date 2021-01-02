【北雨南旱】56年來首度「豐水期」無颱風過境　水利署: 台灣缺水危機如沙漠國家般險峻

台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，許多水庫都面臨缺水危機，曾文水庫上游集水區、大埔湖濱公園附近也罕見在豐水期卻是乾枯見底的景象。中央... 台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，許多水庫都面臨缺水危機，曾文水庫上游集水區、大埔湖濱公園附近也罕見在豐水期卻是乾枯見底的景象。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣水情吃緊，政府推動「緊急抗旱4大水源整備及行動方案」，包含水資源中心放流水、緊急海淡水等，預計2021年2月底將能完整到位，保障2021年枯水期來臨前，產業、民生的用水需求。

台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，明德水庫幾乎見底，泥濘的集水區內可見到水利署在執行清淤作業。中央社

台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，面臨缺水危機，除了實施農業、產業、民生節水，行政院拍板投入新台幣14億元經費，推動「緊急抗旱4大水源整備及行動方案」，包括抗旱水井整備、埤塘水源利用、水資源中心放流水、緊急海淡水，預估可增加每日78萬噸水源。

水利署副署長王藝峰表示，2020年水情相較以往，確實比較嚴峻，枯水期沒有水，可以預先預料到，相關的水資源規劃，都是以此情境進行規劃檢測，但豐水期沒有水，雨沒有下到滿庫，卻是以往在水資源調度裡沒有規劃到的，所以需要的抗旱作為就更多。

王藝峰指出，過往每次發生乾旱，都會促成新的抗旱作為，如民國2002、2003年台灣北部地區大乾旱，促成板新二期計畫的推動；抗旱4大作為中，埤塘水源、抗旱水井都曾派上用場，這次比較特殊的，是大量使用水資源中心的放流水，以及緊急興建海水淡化廠。

水資源中心放流水主要供次級用水使用，包括綠地植栽澆灌、道路及工地灑水、產業用水，全台開放65座，每日供水42.5萬噸；緊急海淡水方面，則優先推動新竹緊急海水淡化廠，增加保險用水，估計完工後每日可產水1.3萬噸，提供5萬人用水。

王藝峰說，早年台灣的污水下水道普及率偏低，水資源中心不會成為抗旱措施，這幾年隨著污水下水道的建設越來越普遍，放流水便成為珍貴的抗旱水資源，至於緊急興建海水淡化廠，則是借鏡2年前南非開普敦發生乾旱，南非水庫一滴水都沒有，那時開普敦以興建緊急海水淡化廠因應。

王藝峰指出，緊急抗旱水源計畫正在積極執行中，2021年1、2月底，海淡廠兩期工程將分別完工，能更好處理埤塘、水資源中心水的移動式淨水設備，也可以完成，目標在2021年2月底前，4項措施都能完整就位。

水利署2020全年 已實施10多次人工增雨

此外，由於2020年水情不樂觀，水利署全年已實施10多次人工增雨（人造雨) ，更首次在人工增雨作業中加入無人機。中央社2日引述王藝峰表示，人工增雨的效果評估一向相當困難，不過無人機增雨在實驗室內或是理論上，降雨效果都比較好。

王藝峰說，希望藉由各項抗旱措施，在2021年豐水期來臨前，滿足民生、產業用水需求，不過，現在到明年還有相當多挑戰，如北部地區的春雨能否持續，以及全台梅雨能否在5月中下旬準時到來等，水利署將會兢兢業業，不敢掉以輕心。

近期北部水情維持穩定藍燈，中南部卻是「求水若渴」，全台供水呈現兩樣情，也再度凸顯台灣水源不均的問題，如何透過彈性區域調度，如北水南送等方式調配水資源，成為當務之急。

豐水期無颱風帶來雨量 台灣1964年以來僅見

對於氣候專家而言，2020年寫下一項極端紀錄，豐水期沒有颱風侵台帶來雨量，是1964年以來僅見，讓石門、翡翠與曾文等水庫存量一度拉警報，去年9月底至10月上旬，翡翠水庫蓄水率曾跌至約48%，石門水庫蓄水率也降至約43%。

根據水利署資料，2020年6到11月，水庫集水區降雨量僅有661毫米，為歷史最低，比歷年平均降雨量1635毫米少了近1000毫米。

打開水龍頭就有源源不絕的自來水，民眾習以為常的生活小便利，但難以想像的是台灣被列為缺水國家，雖平均年降雨量雖達2500毫米，但因降雨集中豐水期、地形陡峻，水資源不易蓄存利用，加上人口稠密，換算成每人每年能分配降雨量4000噸，不及世界平均值的1/5。「台灣水資源問題的挑戰，如同撒哈拉地區的國家一樣險峻」，經濟部水利署對用水提出警告。

台灣的水資源除了患寡，更嚴重的是患不均。前陣子拜東北季風之賜，紓解岌岌可危的北部水情，石門水庫蓄水率上升到逾6成，翡翠水庫蓄水率也升至9成以上，甚至需要放水調節水庫胃納量。

然而雨神沒有眷顧中南部，中南部水庫存量節節下降，如全台最大水庫曾文水庫，蓄水率僅剩不到1/4；新竹、苗栗和台中也因為水情不佳，進入第二階段限水，和嘉南地區2021年第一期稻作都宣告停灌。

根據水利署資料，翡翠管理局曾在去年(2020年)12月1日12時至12月2日6時進行調節性放水，短短18小時放出水量為2158萬噸，若能將這些水引入曾文水庫中，約能使曾文水庫蓄水率上升4個百分點，相當可觀。北中南水情大不同，讓外界關注水資源調配管理問題。

北中南水情大不同 北水南送議題再度浮上檯面

水利署副署長王藝峰表示，北水南運需布建較完整的管網系統，由於水資源輸送多半利用重力，而台灣河川之間有分水嶺，若要跨越多區運送，必須要翻山越嶺，困難度較高，儘管工程技術可以克服，但運輸成本會相當高昂。

盤點解渴短期手段，區域調度成為主要方式，目前已有多地實施區域調度，如板新二期計畫讓翡翠水庫供水給新北市板橋、新莊等地區，石門水庫的水則用來滿足桃園地區用水，部分支援新竹地區。

根據資料，去年6到9月翡翠水庫供應到板新水廠有6700萬噸。王藝峰說，板新水廠的水可南送桃園地區，送水能量為一天35萬噸。至於新竹桃園間的聯絡管線，以往每天僅能送4萬噸，2021年初將擴增至一天20萬噸。

王藝峰表示，高雄、台南間也有區域調度，如南化水庫的原水可通過聯通管送至高屏溪攔河堰，再由高屏溪攔河堰送到澄清湖水庫，做成自來水，行政院已核定推動台南高雄間的雙向備援管線，未來互相支援的能量可提升至每天15萬噸，苗栗與新竹、雲林與嘉義之間，也都有類似的作為。

由於2020年氣候異常，水利署提早在豐水期時，便已開始實施區域調度、農業灌溉節水等措施。截至近日已節水調度5.8億噸，創下史上新高。

水利署資料顯示，若沒有節水調度，石門水庫現在恐處於空庫狀態，曾文-烏山頭水庫蓄水量可能也已低於10%。

對於未來是否可能實施更大規模的區域調度計畫，王藝峰指出，2020年豐水期無颱風襲台的狀況「出乎意料之外」，未來調度能量可能要重新估算，一個設施若僅為了因應56年發生一次的問題，成本會很高，不過，隨著氣候變遷，下次遇到相同狀況也許不需要56年，屆時擴大供水調度也許就有必要性。