台灣元旦連假第2天　太平山、清水地熱園區湧人潮•啟動總量管制

元旦連假第2天，2日宜蘭景點人氣王清水地熱園區吸引不少人潮前往泡腳、以溫泉煮食，享受雲霧繚繞休閒氛圍。（宜蘭縣政府提供）中央社 元旦連假第2天，2日宜蘭景點人氣王清水地熱園區吸引不少人潮前往泡腳、以溫泉煮食，享受雲霧繚繞休閒氛圍。（宜蘭縣政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(1月2日) 是元旦連假第2天，太平山國家森林遊樂區與宜蘭景點人氣王清水地熱園區上午都因人潮眾多，啟動動態總量管制。

元旦連假第2天，2日宜蘭景點人氣王清水地熱園區因人潮眾多，停車場啟動一進一出動態總量管制，園區外等待入園的車輛大排長龍。（宜蘭縣政府提供）中央社

海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區日前因寒流來襲，遊樂區內樹枝結滿霧淞，宛如銀色世界。1日清晨太平山國家森林遊樂區內的山毛櫸步道一度飄雪半小時，翠峰湖區2日仍有殘雪，還是吸引不少遊客上山。

林務局羅東林區管理處所轄的太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉指出，昨天是元旦連假首日，遊樂區就吸引近7000名遊客入園。

他說，今天凌晨4時開園後，遊客仍多；上午10時因園區內車輛已達1000輛，立即啟動動態車輛管制措施，若有車輛駛出，才能讓其他車輛進入。今天開園後至中午，約有5000名遊客入山。

宜蘭縣政府表示，清水地熱園區今天開園後就湧入遊客，250個停車位於上午9時20分爆滿，車輛採一進一出管制；下午2時，園區外仍有約120輛車在外等待排隊入園，回堵約1公里長。

交通部公路總局第四區養護工程處指出，今天截至上午10時，蘇花路廊（蘇花公路改善路段與蘇花公路）南下宜蘭往花蓮方向車流量為1749輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為924輛，宜花地區省道車流順暢。

宜蘭縣警察局表示，今天中午前，國道5號與蘇花改南下車流未如預期湧現，國5雪山隧道雙向行車速度都維持在每小時60公里以上，蘇花改南下車行順暢；但根據高速公路局預估，午後將出現國5北返車潮，提醒用路人預作心理準備。

中央社引述警方呼籲，晚上進入宜蘭市或羅東鎮內用餐的民眾，請將車輛停放於外圍停車場，避免進入市區造成壅塞。