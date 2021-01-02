台灣新增6例武漢肺炎確診案例　皆為境外移入

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）我國今（2）日新增六例境外移入新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確定病例，為案804至案809，分別來自美國、菲律賓、英國及印尼，另有八名接觸者列為居家隔離。

中央流行疫情指揮中心表示，案804為英國籍30多歲男性，去（2020）年12月30日來台工作，持有登機前三日內核酸檢驗（PCR）陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，自述12月28日起即有輕微鼻塞症狀，但自覺為英國天氣寒冷所致，12月31日進行採檢，於今日確診。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者兩人，均為一同入境之英國籍同事，兩人採檢結果均為陰性，目前列為居家隔離。

此外，案805為本國籍20多歲女性，長期於美國就學，去年12月30日入境，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告。

個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，當日晚間出現喉嚨不適症狀，12月31日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

根據指揮中心，個案接觸者共18人，其中六人列居家隔離，12人列自主健康管理。

案806為美國籍40多歲女性，去年12月24日來台工作，入境時無不適症狀，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告。

個案於12月29日居家檢疫期間出現全身倦怠、嗅覺異常及腹瀉等症狀，隔日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

案807、808均為菲律賓籍30多歲女性移工，去年12月18日來台，且均持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，兩人入境後前往集中檢疫所檢疫，入境迄今均無症狀，12月31日檢疫期滿前採檢，並皆於今日確診。

指揮中心提及，由於兩名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案809為印尼籍20多歲男性船員，去年12月17日來台，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，入境迄今均無症狀，於昨（1）自費採檢後於今日確診。

針對案809，衛生單位已掌握個案接觸者共六人，均列為自主健康管理。

指揮中心目前統計，國內至今累積808例確診；確診個案中七人死亡，115人住院隔離中。