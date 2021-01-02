【2021台灣有你真好】駐荷蘭代表元旦持國旗、攝氏3度低溫衝北海！歡慶粉絲團破萬

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣駐荷蘭代表處1日在臉書PO出影片，為了感謝駐荷臉書粉絲團人數突破1萬人，駐荷代表陳欣新（下圖) 履行承諾，與家人、粉絲團編輯拿著國旗衝入北海。

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(Taiwan in the Netherlands 影片截圖,TN後製)

《2021台灣有你真好-陳代表說到做到-元旦衝海去》影片如下:

2021 New Year Dive at Scheveningen Beach

官方臉書PO文指出，陳代表在當地時間元旦上午在雨後彩虹啦啦隊助陣下，帶著超級戰警跟家人衝入冰冷的北海中，完成對各位好朋友的承諾，

影片中陳欣新與家人手持小國旗，在氣溫僅攝氏3度、水溫6度的天氣下衝入北海，大家雖被海浪不斷衝擊，仍然意志堅定，並高呼「2021台灣有你真好」。

上來後大家都說不冷、不冷、真的.......不冷

事實上為了防堵新冠肺炎(武漢肺炎, COVID19) 疫情持續發燒，荷蘭總理在12月14日晚間宣布採取更嚴格的防疫措施: 封城（Lockdown），而每年元旦的傳統衝入北海慶祝活動（New Year's Dive）也在12月8日宣布取消....但是陳代表於12月17日發表《活動預告---陳代表元旦衝入北海宣言》，依舊決定履行對粉絲團各位好朋友的承諾.....

Taiwan in the Netherlands 2020年12月17日下午5:40 ·

《活動預告---陳代表元旦衝入北海宣言》影片如下: