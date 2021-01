台灣擴大開放美豬美牛進口　美國安會：期待強化台美經濟關係

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)我國政府開放含有萊克多巴胺的美豬的行政命令在今年元旦(1)正式上路,期盼以擴大開放市場的政策為台美雙邊貿易協定開路,美國白宮國家安全會則在今(2)日表示,期待在2021年進一步強化台灣與美國的經濟關係。

美國白宮國安會今日透過推特表示,台灣取消美國牛、豬進口限制,對美國農民來說是項好消息,「我們期待在2021年進一步強化美台經濟關係。」

總統蔡英文在去(2020)年8月底宣布,我國自2021年起放寬美國牛肉與豬肉產品的進口管制,包括訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值,以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

蔡英文在昨日發表新年談話時則表示,台灣是依賴貿易生存的國家,擴大開放進口牛肉及豬肉的決定,歷經三任政府,已經沒有迴避不處理的空間,「必須把眼光放遠,行動上步步為營。因為未來國家的發展,還有更多的挑戰,需要克服。」

「我們所面對的,不僅僅是貿易問題」,蔡英文強調,世界的局勢正在變化,身為總統必須更加謹慎,在複雜多變的國際局勢中,為台灣布一個永續生存的局,「我要用最謙卑的心情,請所有國人同胞體諒,也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定。」

#Taiwan’s removal of barriers to US beef and pork imports is a welcomed step and great news for American farmers. We look forward to further strengthening US-Taiwan economic ties in 2021!