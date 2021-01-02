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台灣擴大開放美豬美牛進口　美國安會：期待強化台美經濟關係

總統蔡英文1日表示，台灣是依賴貿易生存的國家，擴大開放進口牛肉及豬肉的議題延宕多時，已經沒有迴避不處理的空間

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/02 10:08
民眾在賣場挑選豬肉

民眾在賣場挑選豬肉 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）我國政府開放含有萊克多巴胺的美豬的行政命令在今年元旦（1）正式上路，期盼以擴大開放市場的政策為台美雙邊貿易協定開路，美國白宮國家安全會則在今（2）日表示，期待在2021年進一步強化台灣與美國的經濟關係。

美國白宮國安會今日透過推特表示，台灣取消美國牛、豬進口限制，對美國農民來說是項好消息，「我們期待在2021年進一步強化美台經濟關係。」

總統蔡英文在去（2020）年8月底宣布，我國自2021年起放寬美國牛肉與豬肉產品的進口管制，包括訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

蔡英文在昨日發表新年談話時則表示，台灣是依賴貿易生存的國家，擴大開放進口牛肉及豬肉的決定，歷經三任政府，已經沒有迴避不處理的空間，「必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服。」

「我們所面對的，不僅僅是貿易問題」，蔡英文強調，世界的局勢正在變化，身為總統必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定。」
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