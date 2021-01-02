傳中國疫苗走私至日本　已有日本富人接種

日媒報導，日本政府並沒承認中國因應武漢肺炎病毒生產的疫苗，但有中國製疫苗走私至日本，且有日本富人接種，此事凸顯中國企圖利用疫苗擴大影響力。

日本每日新聞報導，2020年11月以後，日本具代表性的企業經營者及部分富人已接種中國製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗。這是與中國共產黨幹部有交情的中國顧問走私到日本的；疫苗除了自己用之外，走私到日本可能觸法。

報導說，2020年12月12日下午6時30分左右，有一家資訊科技（IT）大廠的社長及其妻子到東京都品川區的一家診所，適逢診所休診，但院長與一名中國男性已等著IT大廠社長夫婦前來。IT大廠社長的妻子有點不安的問：「真的安全嗎？」診所院長背對著，只顧打電腦，中國男性代替院長回應，點頭微笑。

這名中國男性經常往來中日之間，與這家科技大廠社長有20年的交情，勸這位社長接種疫苗。

院方拿出預防接種同意書，但沒問接受接種疫苗者的病例、是否有過敏等問題，只要獲得同意接種即可。後來，中國男性到隔壁房間，從冷藏庫拿出大約A4大小的不銹鋼製盒子交給院長，盒內有袋裝物，各包內裝2支注射器和一支5毫升的容器。標籤上寫著日期及COVID-19、新型冠狀病毒滅活疫苗的文字。

標籤顯示這是中國的國有製藥公司、中國醫藥集團所製造的疫苗。

診所院長戴上醫療用的手套，將注射器的針插入容器內，容器內大約裝有一半的透明液體漸減。這對科技大廠社長夫妻從抵達診所到接種疫苗，前後不到5分鐘的時間就接種完畢。

一個人施打一次一萬日圓（約新台幣2757元）。這位科技大廠社長的妻子對丈夫笑著說：「只不過是施打個疫苗，我們未免太緊張了。」這位妻子從包包拿出錢包，付錢給中國男性。

報導說，以匿名為條件，這位科技大廠社長接受採訪時表示，並非怕武漢肺炎才到處尋覓政府未批准的疫苗，只是因有交情，有人介紹。這位社長與其妻下一次接種是3週後，也就是2021年1月3日。

中國男性被問到為何推薦這位社長接種疫苗時回答說，並非亂推廣疫苗，而是早已鎖定供應的對象。