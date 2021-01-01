數位身分證推動 政院：時程方式都會重新評估

原訂今年7月全面換發的數位身分證，在各界對資安仍有疑慮下，行政院長蘇貞昌已表態不會貿然上路，行政院今天表示，今年新挑戰就包括數位身分證政策，推動的時程、方式都會重新評估。

新的一年展開，對於行政院的展望和挑戰，行政院秘書長李孟諺告訴中央社記者，最重要的就是在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情下，如何讓各行各業受到的衝擊降到最低；台灣很難得，去年的經濟表現是全世界少數維持正成長的國家，接下來也希望無論電子、資訊、傳產等各種產業都能受到好的照顧。

含萊克多巴胺美國豬肉今天起開放進口，李孟諺說，4日行政院長蘇貞昌就會到海關視察豬肉進口逐批查驗的狀況，看人力、設備是否都準備好了。

李孟諺說，政府會每天發布資訊看板，公布台灣豬當天屠宰量、各國進口豬數量，以及檢驗結果是否含有萊劑，讓民眾安心；至於相關標示已輔導大部分的店家，接下來要加強落實。

他也以同婚合法化為例指出，在同婚通過前，很多人擔心家庭價值崩壞，但經過了一年，爸媽稱呼都還在，家庭價值也沒有崩壞，還讓很多人的權益得到保障。

李孟諺說，萊豬的政策也是一樣，希望新的一年可以讓民眾更了解，開放萊豬和進口多年的美牛一樣，對民眾生活、健康沒有影響，而保障民眾健康，絕對是政府的首要任務。

至於行政院推動數位身分證受阻，原訂1月要在新竹市進行小規模試辦，不過，竹市府因為資安疑慮傾向暫緩。

李孟諺指出，有學者、民眾對資安感到疑慮，政府會持續溝通，也會歸零思考，看是否可以循序漸進，用小規模試辦解除疑慮後，慢慢說服民眾、讓各界放心後，再大規模推動。

數位身分證政策是否可能喊卡，李孟諺說，不會，但在推動時程、方式、規模上，會虛心接受各界意見，並且重新進行評估。

此外，李孟諺表示，政府要讓年輕人敢生、有能力養，會持續平抑房價、增加少子化補助等；現在台商絡繹不絕回台投資，也希望讓更多台商、公司願在台灣設點，創造更多機會。