阿根廷墮胎合法化 墨西哥總統：將尊重女性意願

在阿根廷國會投票讓墮胎合法化的一天後，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也在記者會上被問到，墨西哥是否最後會跟進立法，跟上這股風潮。

歐布拉多在記者會上指出，應由女性來決定國家是否合法化墮胎，不過因為這個議題在墨西哥仍具有一定的爭議性，他維持著一貫的作風，並未明確表達自己的立場，只是說未來會向大眾進行更多的諮詢，且應有女性自己做決定，而不是讓政府的上層機構代為抉擇。

現階段，由於墨西哥是個聯邦制國家，全國各地針對墮胎的規範並不同調，在首都墨西哥市和西南部瓦哈卡（Oaxaca）一帶，墮胎是合法的，而在全國大部分的地區，除非有發生強暴等特殊狀況，墮胎多為非法。

2019年墨西哥報紙El Financiero做的民調顯示，15,000名受訪者中，有63%反對墮胎合法化，另有32%的人支持，墨西哥市和瓦哈卡也是唯二壓倒性支持墮胎合法的地區。

事實上，現在中南美洲唯一立法允許墮胎的阿根廷，這條路走得也並不容易。《半島電視台》形容，這是一條布滿汗水、淚水和婦女一生努力的漫漫長路。

這些醫師、律師和民權人士從1990年代開始在街頭巷尾進行大規模的宣傳，經歷數十年的努力，最後才在2020年底讓參議院以38票贊成、29票反對，通過了墮胎合法化的法案，有些最早開始推動相關法案的人，甚至沒能活到法案通過的那天。

權利從來都不是從天而降，中南美洲的墮胎權推行，仍需更多的時間。