必看！英國衛報精選2021全球藝文亮點　類「變形金剛」台北表演藝術中心上榜

(台灣英文新聞/藝文組 綜合外電報導)英國衛報選出2021全球藝文亮點，台北表演藝術中心以獨特的外觀及內部設計獲選。

英國衛報選出2021年跨足藝術、建築、攝影三大類，共31個必看的亮點展覽或場館，名列榜上的藝術家及作品跨越全球及時代，其中，由荷蘭大都會建築事務所(OMA)打造的台北表演藝術中心也被選為看點之一。

獲ArchDaily評選為2019年最值得期待的建築，台北表演藝術中心(簡稱北藝中心)位於台北士林區，座落於捷運劍潭站對面，由荷蘭大都會建築事務所(OMA)雷姆．庫哈斯(Rem Koolhaas)，及大衛． 希艾萊特(David Gianotten)打造，以台灣在地的士林夜市鴛鴦麻辣鍋為靈感設計。

衛報指出，北藝中心特點為外觀上巨大突出的銀色球體，空間會是個名副其實的「變形金剛」，場內的大劇院、中劇場、黑盒子劇場可單獨使用，或是合在一起成為一個超大型多功能展演空間。

北藝中心指出，建築採「劇場魔術方塊」結構，讓劇場既各自獨立，又可變化結合，包含1,501席大劇院，799席球形鏡框式劇場，及400-800席多形式劇場，其中多形式中劇場及大劇院更可連通，組合成長65公尺，寬20公尺，2,550席次的超級大劇院，成為建築與劇場設計概念的創舉。

此外，亞洲地區位於香港九龍的M+當代藝術博物館也獲選，展館將重點展出20世紀至21世紀的藝術、設計與建築和影像，為世界上最具規模的視覺藝術博物館之一，LED外牆更可用作展出藝術家的流動影像作品，耗資49億港元(約台幣177億)建造，預計於2021年啟用。

同樣被衛報選為2021亮點的有，倫敦皇家藝術學院1月的英國藝術家法蘭西斯·培根(Francis Bacon)展覽，倫敦V&A博物館3月登場的愛麗絲夢遊仙境沉浸式展覽，2021透納獎 (Turner Prize)展覽則將走出倫敦，於英國考文垂的赫伯特美術館和博物館展出入圍藝術家創作。