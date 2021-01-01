北市不含萊劑專區上路 柯文哲：讓人民自由選擇

含萊克多巴胺豬肉今天起開放進口，台北市包含家樂福、好市多、遠百等11 家賣場業者同步推出「不含萊劑專區」，台北市長柯文哲說，這個政策讓人民保有自由選擇的權利。

因應萊豬進口，北市要求連鎖超商、超市及大賣場應設置不含萊劑專區，衛生局表示，非萊專區雖是輔導性質沒有罰則，不過業者都樂意配合，目前已有台灣糖業、家樂福、美廉社、遠百企業、新光三越百貨、遠東都會、頂好、好市多、大潤發、微風超市、太平洋崇光百貨等11家賣場業者設置非萊專區。

台北市副市長黃珊珊說，台北市除了設置不含萊劑專區，也要求肉品進口商應每季或每批自主檢驗豬肉萊克多巴胺含量，並登錄台北市食材登錄平台，提供下游通路作標示跟分區擺放，從源頭到上架做到溯源、資訊透明，讓消費者更加放心。

她說，若進口商未依規定自主檢驗豬肉萊克多巴胺含量，將依台北市食品安全自治條例第17條開罰新台幣3萬元至10萬元；7月1日後未加入台北市食材登錄平台，也可依該條例開罰3萬元至10萬元。

柯文哲表示，今年是「萊豬元年」，既然中央政府蠻橫不講理，讓含萊豬隻進口，市府就盡力讓人民保有自由選擇的能力，設立不含萊劑專區。

總統蔡英文今天發表新年談話表示，開放含萊克多巴胺豬肉進口，是歷經三任政府的難題；她用最謙卑的心情請國人體諒、理解；柯文哲對此表示，民進黨在宣布的時候不跟人民溝通，也不跟在野黨溝通，就這樣宣布了，在立法院鬧到去年12月24日通過行政命令，只給地方政府7天準備時間，「這個不是算計、不是權謀，難道這個叫謙卑？」

此外，行政院政務委員羅秉成昨天表示，地方政府食安自治條例要求萊劑零檢出，因違憲、牴觸中央法規無效；柯文哲說，羅秉成昨天還說「不可以把中央政府視為無物」，但他認為是民進黨政府「先把人民視為無物」，且國際食品法典委員會萊劑殘留容許量訂為10ppb，為什麼政府要改成0.01ppm，「這擺明就是要放水到0.0149ppm，就是放寬49%」。