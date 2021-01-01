英國脫歐生效 直布羅陀將維持申根規定

歷經艱苦的協商，在雙方各退一步的前提之下，英國與歐盟終究是在2020年底前硬是產出了新的貿易協定，針對一些較具爭議性的領地問題，也有了差強人意、勉強可以接受的結果。

西班牙之前一直對英國放話，要在英國脫歐後爭取直布羅陀的主權，並不惜以此杯葛歐盟與英國的貿易談判，不過在協商過後，英國最後免於放棄領土的命運。然而，基於條件交換，直布羅陀將以英國海外屬地的身分加入申根區，繼續適用歐盟的相關規範。

西班牙外長岡薩雷斯（Arancha González Laya）在英國正式脫離歐盟後，宣布了這項決定，這代表著直布羅陀與西班牙之間將不存在「硬邊界」。歐盟一方將派出歐洲國際邊界管理署（Frontex）的海關人員至邊界，並確保人們可以自由來往兩處，這項規定將持續實行4年。

在歐盟的制度下，每天有超過萬人來回直布羅陀與西班牙的邊界工作、求學。這裡的人們已習慣沒有實體邊界的日子，這也讓他們在2016年的英國脫歐公投中，多達96%的選民投給了留歐。

不過，直布羅陀加入申根區將造成一個奇怪的局面，那就是歐盟入境的旅客不需要進行護照檢查，英國入境自己國家的領土反而需要的窘境，而從直布羅陀機場轉往歐盟其他國家的旅客，護照也將面臨查驗，這無疑與當初英國脫歐的宗旨背道而馳。

現階段英國僅表示，為了弭平脫歐轉換其結束所帶來的影響，並維護直布羅陀居民的權益，這是最佳的做法，並沒有多做評論。