台灣數位藝FUN券使用率破9成7　文化部：APP先別刪！

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 數位藝FUN券使用率超過9成7，文化部1日宣布，藝FUN券APP後續將升級為藝文專屬整合服務平台。

文化部表示，數位藝FUN券發行規模為12億元，發行份數逾210萬份，至昨日使用期滿，累計領券人數近208萬人，領券率近9成9，使用金額則達11億7,227萬1,200元，使用率超過9成7。

文化部統計，民眾使用最多的類型依序為書店及出版業逾6.7億元、電影院逾3億元、表演藝術產業近1億元。

文化部提到，數位藝FUN券在發行第一個月時，使用金額即超過3.8億元，而在使用期滿的倒數2天，消費金額累計超過6000萬元。

文化部今（1）日宣布藝FUN券APP後續將升級為藝文專屬整合服務平台—「藝FUN券 NEXT」，曾註冊數位藝FUN券的民眾，只要於1月11至31日間登入APP勾選同意，即可直接成為藝FUN會員，獲得專屬會員各項活動及好康優惠訊息藝FUN券APP。

文化部表示，數位藝FUN券APP將繼續提供多元藝文活動、店家訊息、電子地圖，並在既有的基礎上，進一步推出「藝FUN券NEXT」升級服務，串聯文化部及藝文館所，提供各項活動及好康優惠訊息。

文化部指出，曾經註冊過藝FUN券APP的使用者，歡迎留意APP推播訊息，在1月11至31日間於APP勾選「同意」直接轉為會員，即能在第一時間享受各項升級服務，未來也將規劃結合活動報名、線上購票付費等多元服務，增加藝文愛好者的使用豐富度。