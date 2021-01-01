更新！台灣自主健康管理者闖五月天演唱會　最高開罰15萬元

樂團五月天12月31日晚間在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會（圖/阿信臉書） 樂團五月天12月31日晚間在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會（圖/阿信臉書）

（台灣英文新聞／綜合報導）樂團五月天在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，桃園市長鄭文燦表示，進演唱會場的5人分別設籍台北市、桃園與台中市。

最近更新 2021/01/01 11:00

首次發稿 2021/01/01 11:25

中央社報導，武漢肺炎在台出現本土病例及英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心明確宣布，跨年等大型集會活動，居家隔離、檢疫及自主健康管理者等不得參加，昨(31)天晚間卻傳出有疑似自主健康管理者闖入五月天演唱會場。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，接獲中央防疫指揮中心通知，發現「數名」疑似自主健康管理者在五月天演唱會現場，桃園市政府防疫督導小組立刻將這些疑似自主健康管理者帶出場，並即刻進行調查，如有違規事實，將依相關事證以傳染病防治法處新台幣1萬至15萬元罰鍰。

桃園市長鄭文燦表示，市府組防疫督導小組經指揮中心通報，棒球場熱區有自主健康管理者進入，相關人員在最短時間內帶回名單上6人調查，其中1人於會場外，為誤報個案，其餘5人都在場內。

他說，6人都從國外返國，還在自主健康管理期間，進演唱會場的5人分別設籍台北市、桃園與台中市，由於演唱會採實名制入場，防疫督導小組很快就帶回名單上民眾調查、確認身分後，衛生局將依傳染病防治法規定及情節高低，處新台幣1萬元到15萬元不等罰鍰。