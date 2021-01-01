【新年談話】台灣總統蔡英文：開放萊豬盼國人體諒、兩岸關係穩定成全球焦點

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)台灣總統蔡英文發表新年談話提及，用最謙卑的心情請國人體諒開放萊豬，並表示面對兩岸關係不會冒進，願意和北京對話。

總統蔡英文1日早上發表新年談話，首先感性提及，昨晚睡前相信大家都有種漫長的一年終於過去的感覺，回顧一年前的今天，世界都還沒有注意到疫情時，台灣就開始對武漢來台班機進行檢疫，當時有不少質疑，但回頭看當時的超前部署是正確的決定。

蔡英文說，2020年一波又一波襲來的疫情肆虐全球，經濟跟生活都受到影響，許多國家的小孩無法上學，大人不能正常上班，許多人失業經濟陷入谷底，死亡人數持續增加，所幸在台灣我們靠著相信專業，社會團結一起戰勝病毒，我們沒有封城可以正常上班上課。

「去年4月12日成為全世界第一個開打職棒的國家，大家戴著口罩參加演唱會跟藝文活動，也是去年世界少見的」，蔡英文表示，「重要的是，我們的經濟持續成長股市也攀上高峰，儘管今年的經濟依舊充滿挑戰，我們有可以樂觀的理由，台灣的公司營運和就業依然穩定，投資不斷已然度過最艱難的階段。」

蔡英文強調，任總統將滿五年，這段時間開放含萊克多巴胺豬肉進口引起的議論和紛擾，讓她充分體會為什麼過去政府做出開放承諾，卻無法落實，台灣依賴貿易生存，歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，她要用最謙卑的心情，請國人體諒，盼大家理解再三斟酌後的決定。

不僅面對貿易問題，世界局勢也在變化，蔡英文說，「從全球戰略角度來看，台灣越來越重要，兩岸關係的穩定已是攸關印太區域穩定的問題，且已是全球焦點」。

蔡英文強調，「面對兩岸關係，我們不會冒進，但會堅守原則，只要北京當局有心改善關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話，等疫情受到有效控制，期待兩岸人民回復交流。」

蔡英文說明2021年重大政策，1月11日將發行新版護照、將新建1.5萬千件社會住宅、農民退休金制度上路、新增3000班公共化幼兒園等；此外，攸關全球氣候治理議題的COP26（全名: 聯合國氣候變化大會）也將舉行，會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展新方向。

雖然疫情不知何時收尾，蔡英文鼓勵大家，在人類歷史上，2020年不是最艱困的，回顧1918年流感、1930年代經濟蕭條、1940年代的二戰都是無比艱難的挑戰，但人們總是如此強韌。最後，用英文和國際友邦對話，祝福大家平安度過新的一年。



總統發表新年談話(來源/蔡英文臉書)