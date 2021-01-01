新特效加持！台灣101煙火璀璨壯觀 直播全球「向所有防疫英雄致敬」

（台灣英文新聞／張晏齊 採訪報導）揮別武漢肺炎疫情肆虐的2020年，台北101大樓跨年燈光煙火秀是全球少數照常舉行的指標性大型跨年盛事，今年因有各項嚴格防疫管制，入場民眾必須戴口罩並不得飲食，觀賞人潮明顯較以往減少，但透過直播，民眾可在家觀賞到有新特效加入比以往更精采的101煙火。

2021年101新年煙火大秀以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為設計主題，可從任何角度觀賞同樣的精彩畫面，主辦單位表示煙火向全世界防疫英雄致敬，並傳遞「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的正向意念。今年首創「360度立體特效輪狀煙火」讓煙火效果更為壯觀，現場一名參與多年101煙火秀的民眾楊小姐表示，今年施放的煙火確實比以往耀眼精采。

除了台灣民眾親臨現場感受煙火震撼，31日晚11時55分起開始，外交部也已透過國際衛星訊號及YouTube頻道，向全球實況轉播101大樓跨年燈光煙火秀。

中央社報導，跨年活動31日晚陸續展開，截至晚上9時，北市入場人數不到萬人，民眾都有戴口罩進場且遵守規定不飲食；台中市政府跨年晚會改線上直播，而麗寶樂園活動有逾4000人，相較於往年人潮也少很多；台東海濱公園迎來史上最大跨年活動，有3萬2000名阿妹歌迷湧入會場，越晚越沸騰。

高雄義大世界「2021紫耀義大 享樂拾光」跨年晚會也採線上直播，禁止一般民眾進場，只提供專案房客及住戶進場，截至晚上9時入場人數約1500人，天氣嚴寒但民眾熱情不減，不少人隨歌手的音樂搖擺起來。晚會的重頭戲是跨年煙火秀10分10秒的展演。