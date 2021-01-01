〈時評〉萊豬自治條例 恐怕只會更擾民

台灣自民國110年元旦起將開放含萊克多巴胺美豬進口 ，六都皆修訂相關自治條例因應，此外，台北市等還要 求超市、賣場設置不含萊劑專區。 ... 台灣自民國110年元旦起將開放含萊克多巴胺美豬進口 ，六都皆修訂相關自治條例因應，此外，台北市等還要 求超市、賣場設置不含萊劑專區。 中央社記者沈佩瑤攝 109年12月24日 (來源 中央社)

立法院已經審查通過，對於飼養過程使用萊劑的豬肉相關行政命令、附帶決議，不過仍有部分縣市地方自治條例訂有瘦肉精零檢出的規定，明顯與行政命令相互牴觸，可以預期接下來可能會聲請釋憲，只是元旦即將上路的政策，要等釋憲結果出爐，勢必緩不濟急。

截至目前為止，有許多縣市透過食安條例訂出瘦肉精的相關規定，但對於只有限訂在豬肉，或是豬牛兩者，以及其他肉品，各縣市規範並不一致，不僅如此，甚至有些縣市的自治條例連「運送」相關產品都明文禁止。

這明顯有窒礙難行之處，因為若是當貨車上載的是美國豬牛肉品時，地方政府若設置攔檢點，貨車經過時有可能就因原產地標籤標示來自某些國家，但無論是否有使用過瘦肉精就被扣留甚至處罰。另外，有縣市則是連貯存的肉品也都不能含萊劑殘留，各縣市規範不一，業者早已眼花撩亂，不知所措。

目前對於這些規範，到底是屬於中央或地方所管轄，不同層級看法迥異，這也讓元旦要上路的擴大美牛豬進口變數橫生。中央層級主張，食安法主管機關為中央；但地方則說，衛生管理的權責在地方政府。

許多業者面對中央地方態度差異，希望能有一套讓業者遵守的一致性法令規章，因此，期待中央政府在行政命令、法規在正式上路前，中央政府能有統一的解釋。行政院長蘇貞昌回應說，各縣市議會有不同做法，彼此差異很大，行政院會依據法律規定，了解相關情形後，正式宣布相關規範。

但不論行政院是否趕在最後一刻提出完整的說法，一些藍營執政的地方政府肯定不會埋單，而且這些地方政府已經揚言，若是認為地方自治條例牴觸中央法規時，將會聲請釋憲來解決問題。

但要等到釋憲結果出爐，曠日廢時，許多業者可能已被各縣市的自治條例搞到一個頭、兩個大，這同樣也不是地方政府所想要見到的結局。

可以理解地方政府用心，不希望民眾吃到有食安疑慮產品，但各縣市的規定不一，無形中也增加肉品業者的經營成本，除非是業者乾脆不賣飼養過程使用到萊劑的肉品，而食品加工業者使用的肉品，會不會因資訊揭露不實遭波及，這些都是難以完全避免的風險。

截至目前為止，中央政府對於飼養過程使用萊劑的美豬進口已有明確管理辦法，接下來就看如何落實，但各縣市政府若是為了民粹而自行其事，結果反而只會增加業者困擾，地方政府要做的，就是站在方便業者和民眾的立場上，幫忙解決問題，而不是一再擾民。