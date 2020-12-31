台灣豬標章核發7千家 1月3階段再查產品來源

萊豬明天起叩關，農委會今天表示，元旦起分3階段對獲發台灣豬證明標章的7000多家業者再確認產品來源，1月底完成盤查。另獲悉，台灣豬每日產量等數據因逢連假，4日起公告。

為提供消費者購買時方便認明，農委會請中央畜產會發行的台灣豬證明標章，因日前發生連鎖餐飲業者進口肉品還未用罄就掛用，引發關注。農委會主委陳吉仲為此強調，元旦起將全面再確認產品來源，以確保掛用此標章業者確實是使用台灣豬。

農委會畜牧處長張經緯接受電話訪問時指出，申請使用標章的業者累計1.1萬多家，其中7000多家獲准核發，元旦起分3階段再確認產品來源，若發現使用進口豬肉，將收回標章或請業者下架進口肉，但標章回收後，若沒進一步標示產地來源，就通報衛生單位稽查。

前述第一階段為元旦到1月3日，共查核300到400家，列為首波是因為這些業者的銷售產品包含大腸、肝連、嘴邊肉、滷豬腳等部位，一般來說，賣這些部位的業者使用進口產品的機率較高。第二階段為1月5到15日，將稽查傳統市場有申請此標章的肉攤。第三階段從1月18到31日，清查扣掉前兩個階段/剩下有申請此標章的業者。

清查人力由中央畜產會動員人力執行，雙北合計22 人，高屏共14人，宜花東、台南、桃園、嘉義等共約7人，總動員人數目前規劃40多人，將視情況再添人力。

另獲悉，日前行政院宣布將在明年上班日於衛福部網站公布農委會掌握的每日台灣豬屠宰頭數、豬肉（公噸數）、其他可食部位（公噸數），還有衛福部掌握的進口豬肉數量、查驗結果及加工肉品量等數字，因適逢元旦連假，將從1月4日上線。