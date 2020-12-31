瓏山林台北中和飯店 金牛迎春 開運年菜Easy購

新北市北二高中和交流道旁的「瓏山林台北中和飯店」，即日起推出「開運年菜Easy購」外帶年菜餐點與「開運鴻福納新春」歡聚桌宴，讓消費者春節過年期間無論外帶回家或蒞臨飯店，都能輕鬆享美味。「開運年菜Easy購」外帶年菜八人份、11道料理，整套原價$7,000元，即日起至2021年01月08日前預訂，享早鳥優惠價$5,600元，限量供應、售完為止。

而初一至初五走春歡聚、回娘家團圓的「開運鴻福納新春」歡聚桌宴，5人桌宴每桌$4,500元+10%、10人桌宴每桌$9,000元+10%，讓婆婆媽媽們過年無須再費心忙進忙出、準備年菜，菜餚份量因應年節多元聚餐需求，各別設計5人份與10人份；菜色設計延續飯店近年持續採用在地農產，讓人吃得美味又安心。

開運年菜輕鬆購，預購享最低86折優惠，還可指定送到家

2020因疫情的影響，外送餐點生意如火如荼。越來越多的消費者習慣在家悠閒地享受飯店美食。瓏山林台北中和飯店「開運年菜Easy購」外帶年菜，取材海鮮、牛、豬、雞、時蔬，涵蓋各式經典菜色，包含爽鮮開胃的六味拼盤、豐腴軟嫩的福菜筍干燉蹄膀、江浙經典菜餚左宗棠腰果雞球、鮮美動人的鳳脂蔥香玉露海石斑、爽口彈牙的XO醬蘆筍玉帶鮮蝦與養氣培元的巴西蘑菇蟲草花燉雞湯，全套11道佳餚適合六至八人享用，全方位的風味與熱門菜餚，滿足家裡各年齡層的口味。

全套料理原價$7000元，即日起訂購享86折優惠價$6,000元，若於2021年01月08日前預購並全額付訂，再享早鳥折扣全套僅需$5,600元。除提供飯店自取外，也可委由飯店安排計程車代送，直接幫您送到家，讓婆婆媽媽們準備餐點更有餘裕。除整套購買外，瓏山林台北中和飯店直客總監 陳詩比更建議可單點訂購、自行組合團圓饗宴，最推薦包含中、西風格美食的六味拼盤(伊比利豬臘腸片、枸杞紹興醉鮮蝦、派淋醬烤雙節翅、川味辣肉醬鮑魚、岡山豆瓣滷牛腱、茉莉花香漬蘿蔔)，無論作為聚會小食或桌宴前菜，暨大氣又得體。外帶年菜單點，於2021年01月08日預購且全額支付，享原價9折優惠。